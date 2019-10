Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","shortLead":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","id":"20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7afb8c3-b085-401a-a250-0cef0775b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 12:57","title":"150 szavazatot levonnak mindenkitől Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt.","shortLead":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is...","id":"20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c7af7-a2bd-4b99-ad2b-1a3506d949bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","timestamp":"2019. október. 13. 06:41","title":"Gyönyörű izomkombi a 90-es évek elejéről: eladó egy alig használt Mercedes E36T AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt számolt be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec232f6-8916-45da-a64c-d1380d53f101","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 15:27","title":"Választás: furcsaságok történnek Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor szabadultak el az indulatok.","shortLead":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor...","id":"20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99ac844-7544-47dd-959f-260c94caee0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","timestamp":"2019. október. 13. 09:30","title":"Itt az első balhé: a jobbikos képviselőt falhoz nyomták, az ATV riporterét bántalmazták Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó közúti versenyautó lett. ","shortLead":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó...","id":"20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30e47bd-3221-4fff-a1f6-1f9fa02b6c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 12. 14:00","title":"Nem tréfa, trófea: meghajtottuk a 300 lóerős Renault Megane-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","shortLead":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","id":"20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b83520-c852-43aa-ac3d-588a5075633b","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","timestamp":"2019. október. 13. 22:27","title":"Elhunyt Ráduly Margit rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két motorost könnyű sérülésekkel vitték el a mentők.","shortLead":"A két motorost könnyű sérülésekkel vitték el a mentők.","id":"20191013_oz_motoros_baleset_hajdu_bihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e4ce51-eb13-4a6b-81bf-23af0a4c333a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_oz_motoros_baleset_hajdu_bihar","timestamp":"2019. október. 13. 20:00","title":"Útra kiszaladt őz miatt ért baleset két motorost Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","shortLead":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","id":"20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb42ee-52e2-4ad2-a28b-39a60d911ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","timestamp":"2019. október. 12. 19:13","title":"Németország befagyasztotta a török fegyverexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]