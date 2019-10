Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet készített. A Veteránfilm az utolsó két itthon élő II. világháborús magyar vadászpilótáról szól, de korántsem csak egy történelmi film. Első részét ma este láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet...","id":"20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d956d-8098-4760-b879-7ab79679953d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","timestamp":"2019. október. 15. 06:55","title":"Felszálltam egy villamosra, aztán szembejött egy sztori, ami évekre rabul ejtett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor politikusok bármilyen botrányba keveredtek, ebből a szempontból a Borkai-ügy sem példátlan. A skandalumok kiváltó oka is sokféle volt, a lista a bűncselekménytől az összeférhetetlenségen át a parlamenti szavazásig terjed. Összeállításunk messze a teljesség igénye nélkül készült.","shortLead":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor...","id":"20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6746bb99-b3aa-4773-9c06-1e8608879df7","keywords":null,"link":"/360/20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","timestamp":"2019. október. 16. 16:00","title":"Amikor a szexbotrány újraválasztást vagy Pro Urbe díjat ér - politikusi botrányhistória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627f1a2-0f16-4181-9bbb-3d22fb59e1fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az UNICEF 20 év óta az először adott ki közleményt a témában.","shortLead":"Az UNICEF 20 év óta az először adott ki közleményt a témában.","id":"20191015_Nem_az_elhizas_hanem_a_rossz_taplalas_veszelyezteti_a_legtobb_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8627f1a2-0f16-4181-9bbb-3d22fb59e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e99fc85-9d99-430d-bf7b-d441ca62edff","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Nem_az_elhizas_hanem_a_rossz_taplalas_veszelyezteti_a_legtobb_gyereket","timestamp":"2019. október. 15. 11:51","title":"Nem az elhízás, hanem a rossz táplálás veszélyezteti a legtöbb gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt.-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél kiszolgálása mellett az ország legnagyobb fiókhálózatát is működtetni fogja. ","shortLead":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt.-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél...","id":"20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2d946a-db8c-4e80-bf36-0a10aeb3f33f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","timestamp":"2019. október. 15. 14:32","title":"Novembertől jön az ország ötödik legnagyobb pénzintézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","shortLead":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","id":"20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdad575-b87d-4320-91a6-606505a9083c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","timestamp":"2019. október. 16. 14:16","title":"Lemond parlamenti mandátumáról a Kanári-szigetekről ingázó MSZP-s Tóbiás József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","shortLead":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","id":"20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce442a-f1d7-42a0-b9ca-8c1b3c0f0f0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","timestamp":"2019. október. 15. 11:44","title":"Tarlós nem veszi át a képviselői mandátumát a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, mindig lehet fokozni, milyen állapotú járműveket találnak az utakon a rendőrök. ","shortLead":"Úgy tűnik, mindig lehet fokozni, milyen állapotú járműveket találnak az utakon a rendőrök. ","id":"20191016_Meg_fektarcsaja_sem_volt_a_kamionnak_amit_megallitottak_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f046e4-a9b6-4859-97bb-01895ebdfdb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Meg_fektarcsaja_sem_volt_a_kamionnak_amit_megallitottak_az_M7esen","timestamp":"2019. október. 16. 14:43","title":"Nem volt hátsó féktárcsája a kamionnak, amit megállítottak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába lépett vissza az egyéni indulástól, a kompenzációs listán ott maradt. Ironikus módon pont azoknak az ellenzék pártoknak köszönheti a helyét, akiket elhagyott.","shortLead":"Hiába lépett vissza az egyéni indulástól, a kompenzációs listán ott maradt. Ironikus módon pont azoknak az ellenzék...","id":"20191016_Az_ellenzektol_lelepo_jobbikos_gyori_kepviselo_beul_a_kozgyulesbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f84b15-21c1-42da-9332-440e5657291e","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Az_ellenzektol_lelepo_jobbikos_gyori_kepviselo_beul_a_kozgyulesbe","timestamp":"2019. október. 16. 17:09","title":"Az ellenzéktől lelépő jobbikos győri képviselő beül a közgyűlésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]