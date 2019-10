Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","shortLead":"Idén már lehet, hogy ezer alatt lesz a Magyarországon ellopott autók száma.","id":"20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e2a00a-3bb3-4875-97b4-f96165a2e8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Csokken_az_autolopasok_szama_mert_az_orgazdakat_sorra_kapcsoljak_le","timestamp":"2019. október. 16. 19:47","title":"Hűvösre kerültek az orgazdák, csökken az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új kutatásból.","shortLead":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új...","id":"20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59031cb0-576d-4107-b6c1-b134395d1b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","timestamp":"2019. október. 16. 14:03","title":"Használt merevlemezt venne? Eladná a sajátját? Akkor feltétlenül tudjon erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni újabb kutatás a Kiribati-szigeteknél. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe – adta hírül a The New York Times.","shortLead":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni...","id":"20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b74e3-059e-4755-8d6d-ef98d87a827d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","timestamp":"2019. október. 16. 10:42","title":"Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

Egy 71,5 millió dolláros lakás mellé például adnak egy 3 milliós autót is.","shortLead":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros...","id":"20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176408-259a-474b-a5da-00ace49e0f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","timestamp":"2019. október. 15. 16:18","title":"Igaz, hogy 21 milliárd forint ez a lakás, de adnak hozzá egy Aston Martin Vulcant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt elnökét bízta meg a román államfő kormányalakítással.","shortLead":"Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt elnökét bízta meg a román államfő kormányalakítással.","id":"20191015_Romaniaban_Orban_alakithat_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb0705e-7bf4-46c8-9272-4fc5e323143e","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Romaniaban_Orban_alakithat_kormanyt","timestamp":"2019. október. 15. 16:34","title":"Romániában Orban alakíthat kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd06f51e-6574-4681-b85c-4c313b06275a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós is részt vesz a miniszterelnökkel a Türk Tanács ülésén.","shortLead":"Maróth Miklós is részt vesz a miniszterelnökkel a Türk Tanács ülésén.","id":"20191015_maroth_miklos_elkh_orban_viktor_baku_turk_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd06f51e-6574-4681-b85c-4c313b06275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529e9fa-4b5e-4762-9714-ff792d33add4","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_maroth_miklos_elkh_orban_viktor_baku_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 15. 10:06","title":"Kiakadtak az akadémiai dolgozók, amiért Maróth Bakuba utazott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél emberibb egy robot, annál inkább megbízunk benne. Nagy kérdés, hogy szabad-e. Hova vezethet az ilyen könnyen elnyerhető bizalom?","shortLead":"Minél emberibb egy robot, annál inkább megbízunk benne. Nagy kérdés, hogy szabad-e. Hova vezethet az ilyen könnyen...","id":"20191015_kaspersky_next_konferencia_szocialis_robotok_gent_egyetem_kutatas_tony_belpaeme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b220a6-7159-4d62-8b5d-a72ab221d863","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_kaspersky_next_konferencia_szocialis_robotok_gent_egyetem_kutatas_tony_belpaeme","timestamp":"2019. október. 15. 10:03","title":"Simán átverte a robot az embert, és ehhez még csak trükköznie sem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]