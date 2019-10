Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem megdupláznák a rövid távú repülőjáratokra kivetett adóterheket Németországban az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében – közölte a pénzügyminisztérium egyik munkatársa kedden. ","shortLead":"Csaknem megdupláznák a rövid távú repülőjáratokra kivetett adóterheket Németországban az éghajlatváltozás elleni...","id":"20191016_repules_repulojegy_adoemeles_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b16f5f-2e34-4daa-84fe-612b4957590d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_repules_repulojegy_adoemeles_nemetorszag","timestamp":"2019. október. 16. 15:07","title":"Drágulnak a repülőjegyek Németországban a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","shortLead":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","id":"20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49972158-9322-4993-b711-612108e968e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 16. 21:07","title":"Nem lesz Orbán-beszéd október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összeöntötték a hipót és a savat.","shortLead":"Összeöntötték a hipót és a savat.","id":"20191015_22_embert_kellett_kimenekiteni_a_bekesi_uszodabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d7af52-c229-400b-a859-fa2c86f7f1af","keywords":null,"link":"/elet/20191015_22_embert_kellett_kimenekiteni_a_bekesi_uszodabol","timestamp":"2019. október. 15. 15:09","title":"22 embert kellett kimenekíteni a békési uszodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt.-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél kiszolgálása mellett az ország legnagyobb fiókhálózatát is működtetni fogja. ","shortLead":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt.-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél...","id":"20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2d946a-db8c-4e80-bf36-0a10aeb3f33f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","timestamp":"2019. október. 15. 14:32","title":"Novembertől jön az ország ötödik legnagyobb pénzintézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki kivel van a szomszédban, és hogyan állnak a magyar pártok. ","shortLead":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki...","id":"20191015_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b64a4c1-7631-4ab6-8ffb-9ae390c1c61a","keywords":null,"link":"/360/20191015_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2019. október. 15. 13:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A szlovák belpolitika sem jobb a Deákné vásznánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros lakás mellé például adnak egy 3 milliós autót is.","shortLead":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros...","id":"20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176408-259a-474b-a5da-00ace49e0f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","timestamp":"2019. október. 15. 16:18","title":"Igaz, hogy 21 milliárd forint ez a lakás, de adnak hozzá egy Aston Martin Vulcant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","shortLead":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","id":"20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e61f24-0860-4302-b145-86a750e3f265","keywords":null,"link":"/velemeny/20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","timestamp":"2019. október. 16. 15:08","title":"Ceglédi: A csoportos szexhez való alapjogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cd582-d95e-4362-8164-d0585275e5ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Lenyűgöző pillanatok.","shortLead":"Lenyűgöző pillanatok.","id":"20191016_Halalra_remulo_mormotara_tamad_egy_roka_az_ev_termeszetfotojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cd582-d95e-4362-8164-d0585275e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c4c6ef-a832-4745-8a8c-86527fd5af6c","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Halalra_remulo_mormotara_tamad_egy_roka_az_ev_termeszetfotojan","timestamp":"2019. október. 16. 12:25","title":"Halálra rémülő mormotára támad egy róka az év természetfotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]