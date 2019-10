Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros lakás mellé például adnak egy 3 milliós autót is.","shortLead":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros...","id":"20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176408-259a-474b-a5da-00ace49e0f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","timestamp":"2019. október. 15. 16:18","title":"Igaz, hogy 21 milliárd forint ez a lakás, de adnak hozzá egy Aston Martin Vulcant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár a megállapodás, a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft.-nél már módosítják a munkaszerződéseket. ","shortLead":"Az év végén lejár a megállapodás, a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft.-nél már módosítják a munkaszerződéseket. ","id":"20191015_A_haromeves_bermegallapodas_utan_visszaallitjak_a_korabbi_bereket_egy_allami_cegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93161ff6-8847-456f-becd-95d857ff5a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_A_haromeves_bermegallapodas_utan_visszaallitjak_a_korabbi_bereket_egy_allami_cegnel","timestamp":"2019. október. 15. 12:02","title":"A hároméves bérmegállapodás után visszaállítják a korábbi béreket egy állami cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki jelölt szerint az újraválasztott polgármesternek nem a Fideszből kell kilépnie, hanem le kellene mondania a városvezetésről.","shortLead":"Az ellenzéki jelölt szerint az újraválasztott polgármesternek nem a Fideszből kell kilépnie, hanem le kellene mondania...","id":"20191016_Alairast_gyujtenek_Gyorben_hogy_Borkai_Zsolt_mondjon_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0e3f1-7c11-4c21-a015-3f526af78c12","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Alairast_gyujtenek_Gyorben_hogy_Borkai_Zsolt_mondjon_le","timestamp":"2019. október. 16. 13:22","title":"Aláírást gyűjtenek Győrben, hogy lemondassák Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington két török minisztérium és három tárcavezető ellen vezetett be szankciókat.","shortLead":"Washington két török minisztérium és három tárcavezető ellen vezetett be szankciókat.","id":"20191015_Donald_Trump_kesz_gyorsan_tonkretenni_a_torok_gazdasagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f00886-4f97-41d3-a9ca-b276a6feb76e","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Donald_Trump_kesz_gyorsan_tonkretenni_a_torok_gazdasagot","timestamp":"2019. október. 15. 10:09","title":"Donald Trump \"kész gyorsan tönkretenni\" a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","shortLead":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","id":"20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce442a-f1d7-42a0-b9ca-8c1b3c0f0f0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","timestamp":"2019. október. 15. 11:44","title":"Tarlós nem veszi át a képviselői mandátumát a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható tervezőiskolává, oktatási modellé váljon. A centenáriumát ünneplő stílus szinte az eredeti fényében pompázik a kelet-németországi Dessauban. Itt látható a világ második legnagyobb Bauhaus-gyűjteménye is egy erre a célra épített múzeumban.","shortLead":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható...","id":"201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bdf25-751c-4c3b-82cc-16f0a620d3dd","keywords":null,"link":"/360/201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","timestamp":"2019. október. 15. 15:30","title":"A Bauhaus reneszánsza a kelet-németországi Dessauban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","id":"20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea61d2a-47cd-4a29-bdb7-4b37d2781a33","keywords":null,"link":"/sport/20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","timestamp":"2019. október. 16. 09:23","title":"Hosszú Katinka: Most a legjobb úszónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdasági haszonszerzést, liberális és baloldali politikát említ a Gulyás miniszter nevében válaszoló államtitkár.","shortLead":"Gazdasági haszonszerzést, liberális és baloldali politikát említ a Gulyás miniszter nevében válaszoló államtitkár.","id":"20191015_Gulyas_Gergely_nem_ker_bocsanatot_amiert_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c4725c-e207-4a84-b9e3-d9419c6ade5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Gulyas_Gergely_nem_ker_bocsanatot_amiert_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. október. 15. 11:32","title":"Gulyás Gergely nem kér bocsánatot, amiért „beteg kisgyereknek” nevezte Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]