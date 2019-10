Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","shortLead":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","id":"20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fc264-a5be-4048-bcd0-db1da53d9fcd","keywords":null,"link":"/elet/20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","timestamp":"2019. október. 17. 14:34","title":"A reptéren derült ki, hogy a brit pár a macskát is bepakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak az iPhone-felhasználók.","shortLead":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak...","id":"20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c2e6-a137-4516-9b03-6739c47dd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","timestamp":"2019. október. 16. 16:03","title":"Többeknek meggyűlt a bajuk az iPhone-jukkal az iOS-frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","shortLead":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","id":"20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8680a6b-f1cf-429d-8444-5544fdb6c990","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 16. 07:04","title":"A Washington Post erősen rácsodálkozva ír arról, hogy Borkait a botránya után is újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab9c03d-3d3b-495a-bd05-8cfeb668473f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ritkán látható élőlényt sikerült megörökítenie a Nautilus felfedezőhajó kutatóinak, miután a tengerfenére merültek egy távirányítású robottal.","shortLead":"Újabb ritkán látható élőlényt sikerült megörökítenie a Nautilus felfedezőhajó kutatóinak, miután a tengerfenére...","id":"20191016_deepstaria_meduza_nautilus_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab9c03d-3d3b-495a-bd05-8cfeb668473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c36be1-f4bb-4182-9cc8-28019a9a35b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_deepstaria_meduza_nautilus_video","timestamp":"2019. október. 16. 12:03","title":"Különleges medúzát vettek filmre a tenger mélyén, egyből elkezdett vadászni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt...","id":"20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2752d3-e0d1-485d-9a86-46f9c9191cf5","keywords":null,"link":"/sport/20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","timestamp":"2019. október. 16. 13:13","title":"Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két anyagi káros baleset történt Hatvan térségében, kilenc jármű ütközött össze.","shortLead":"Két anyagi káros baleset történt Hatvan térségében, kilenc jármű ütközött össze.","id":"20191016_tomegbaleset_m3_hatvan_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840faab8-8a15-48b6-b8c2-d987109b0fe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_tomegbaleset_m3_hatvan_torlodas","timestamp":"2019. október. 16. 09:30","title":"Tömegbaleset után kilométeres dugó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f64475-5fab-4c96-acdd-3d956821cf26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De csak úgy merő baráti szeretetből hasonlította ürülékhez.","shortLead":"De csak úgy merő baráti szeretetből hasonlította ürülékhez.","id":"20191016_Ryan_Reynolds_alaposan_kiosztotta_a_szuletesnapos_Hugh_Jackmant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f64475-5fab-4c96-acdd-3d956821cf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe649e4-aa21-4728-8b40-f14696b240ad","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Ryan_Reynolds_alaposan_kiosztotta_a_szuletesnapos_Hugh_Jackmant","timestamp":"2019. október. 16. 12:50","title":"Ryan Reynolds alaposan kiosztotta a születésnapos Hugh Jackmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]