[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Magyarok tízezrei vettek maguknak üdülési jogot tetemes summáért (és borsos éves díjért). Rengeteg azonban a rossz konstrukció, márpedig ezek akár 90 évre is szólhatnak, és kilépni belőlük szinte lehetetlen. Ám a munkaerőhiány miatt már a szolgáltatók vannak bajban.","shortLead":"Magyarok tízezrei vettek maguknak üdülési jogot tetemes summáért (és borsos éves díjért). Rengeteg azonban a rossz...","id":"20191020_A_fagyi_visszanyal_egy_szallodacsoportnak_mar_fajnak_a_perverz_udulesi_jogos_szerzodesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d47de11-1cfe-44cc-a477-b84420d8766e","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_fagyi_visszanyal_egy_szallodacsoportnak_mar_fajnak_a_perverz_udulesi_jogos_szerzodesek","timestamp":"2019. október. 20. 10:30","title":"A fagyi visszanyal: már a szállodásoknak is fáj a sok üdülési jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól függetlenül végzik a dolgukat. ","shortLead":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól...","id":"20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d6a63-554a-4a7c-8e7b-7333ca1483da","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Különös ígéretet tett a Türk Tanácsban Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korrupció elleni fellépésre és a többi ember tiszteletére szólította fel a Demokratikus Koalíció (DK) frissen megválasztott polgármestereit és önkormányzati képviselőit Gyurcsány Ferenc pártelnök szombaton.","shortLead":"A korrupció elleni fellépésre és a többi ember tiszteletére szólította fel a Demokratikus Koalíció (DK) frissen...","id":"20191019_Gyurcsany_csak_becsuletes_politikus_tudja_szolgalni_a_hazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e537ac-040e-4959-bd01-602962d59d51","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Gyurcsany_csak_becsuletes_politikus_tudja_szolgalni_a_hazat","timestamp":"2019. október. 19. 13:09","title":"Gyurcsány: csak becsületes politikus tudja szolgálni a hazát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak. Szakértőket kérdeztünk, ők nyugtatnak: pánikolni azért nem kell.","shortLead":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak...","id":"20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea10546-4358-4443-8f15-a5b9e3f7aee5","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","timestamp":"2019. október. 19. 14:00","title":"Most akkor tényleg ne együnk müzlit meg teljes kiőrlésű kenyeret a fuzárium miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka egy 1934-ben készült festménye.","shortLead":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka...","id":"20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6339961-3b68-4ffa-a8cf-543e5cf0d5dd","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","timestamp":"2019. október. 20. 21:36","title":"Oskar Kokoschka egy festménye rekordáron kelt el egy prágai árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","shortLead":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","id":"20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fae6dc-cf88-47e2-87b3-8e4a2ffaeb35","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. október. 21. 05:09","title":"Nem tágít a nyár, akár 28 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tovább kell építeni az ellenzéki szövetséget, egy új országot kell építeni, az MSZP készen áll az újabb rendszerváltásra - jelentette ki az ellenzéki párt elnök-frakcióvezetője szombaton Budapesten, az önkormányzati választás eredményét értékelő sajtótájékoztatón.","shortLead":"Tovább kell építeni az ellenzéki szövetséget, egy új országot kell építeni, az MSZP készen áll az újabb...","id":"20191019_Kunhalmi_Jol_vizsgazott_az_ellenzeki_szovetseg_ezt_kell_orszagosan_tovabbvinni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eca18f-5b09-4d90-8851-33265d618487","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Kunhalmi_Jol_vizsgazott_az_ellenzeki_szovetseg_ezt_kell_orszagosan_tovabbvinni","timestamp":"2019. október. 19. 13:59","title":"Kunhalmi: Jól vizsgázott az ellenzéki szövetség, ezt kell országosan továbbvinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0955cbf2-c9b8-44bc-8c55-dd65797b1555","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Magánéleti krízis közepén nem jó döntés úgy csinálni a munkahelyen, mintha mi sem történt volna. Fontos, hogy a munkáltató és a munkavállaló együttműködő legyen. ","shortLead":"Magánéleti krízis közepén nem jó döntés úgy csinálni a munkahelyen, mintha mi sem történt volna. Fontos...","id":"20191020_Hogyan_kezelhetok_a_maganeleti_krizisek_a_munkahelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0955cbf2-c9b8-44bc-8c55-dd65797b1555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3138355e-387d-4dc7-b4f1-f0ff955aff62","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191020_Hogyan_kezelhetok_a_maganeleti_krizisek_a_munkahelyen","timestamp":"2019. október. 20. 19:15","title":"Hogyan kezelhetők a magánéleti krízisek a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]