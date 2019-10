Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mossack Fonseca-botrányról szóló film a Netflixen látható.

","shortLead":"A Mossack Fonseca-botrányról szóló film a Netflixen látható.

","id":"20191019_Meg_akartak_akadalyozni_a_legnagyobb_offshorebotranyrol_szolo_film_terjeszteset_de_nem_sikerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd2a52b-6621-436a-b463-2cc4951753c1","keywords":null,"link":"/kultura/20191019_Meg_akartak_akadalyozni_a_legnagyobb_offshorebotranyrol_szolo_film_terjeszteset_de_nem_sikerult","timestamp":"2019. október. 19. 16:45","title":"Meg akarták akadályozni a legnagyobb offshore-botrányról szóló film terjesztését, de nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsában - közölte a görög kulturális tárca.","shortLead":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög...","id":"20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9e35-a2e7-49e5-9a14-30a6fedf6d21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","timestamp":"2019. október. 21. 00:03","title":"Páratlan kincseket találtak az 1802-ben elsüllyedt hajó roncsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány lemondását követelve a gazdasági nehézségek miatt.","shortLead":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány...","id":"20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb5ac9-7224-4000-a057-4f8068f74626","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","timestamp":"2019. október. 20. 20:56","title":"Milliós tömegek vonultak az utcára Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","shortLead":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","id":"20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fae6dc-cf88-47e2-87b3-8e4a2ffaeb35","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. október. 21. 05:09","title":"Nem tágít a nyár, akár 28 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c59b5eb-a189-4f69-8b57-518e22241030","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.","shortLead":"A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.","id":"20191020_A_honap_vegeig_van_ido_a_banki_adategyeztetesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c59b5eb-a189-4f69-8b57-518e22241030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6006d-80b5-4873-beb7-9b67256105d4","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_honap_vegeig_van_ido_a_banki_adategyeztetesre","timestamp":"2019. október. 20. 13:03","title":"A hónap végéig van idő a banki adategyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abac78f-66b2-4a29-896e-b2346b39474f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budai alsó rakpart elesett egy baleset miatt.","shortLead":"A budai alsó rakpart elesett egy baleset miatt.","id":"20191021_Rafutasos_baleset_okozott_gigadugot_a_rakparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9abac78f-66b2-4a29-896e-b2346b39474f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a81286e-71c0-4382-8015-075da91a31ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Rafutasos_baleset_okozott_gigadugot_a_rakparton","timestamp":"2019. október. 21. 10:24","title":"Ráfutásos baleset okozott gigadugót a rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0703041-9970-4305-b794-463aadf94722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogtak a rákospalotai rendőrök négy férfit Budapesten a Sín utcában, közülük hármat kábítószer-birtoklással, egyet pedig kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak.","shortLead":"Elfogtak a rákospalotai rendőrök négy férfit Budapesten a Sín utcában, közülük hármat kábítószer-birtoklással, egyet...","id":"20191021_Hatmillio_forintot_es_majd_egy_kilo_fuvet_talaltak_a_dilereknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0703041-9970-4305-b794-463aadf94722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559c31df-e3fb-43f1-b856-69910704f93b","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hatmillio_forintot_es_majd_egy_kilo_fuvet_talaltak_a_dilereknel","timestamp":"2019. október. 21. 08:36","title":"Hatmillió forintot és majd egy kiló füvet találtak egy dílernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","shortLead":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","id":"20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad1b5f-7b8e-4928-9775-78f78d1842ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","timestamp":"2019. október. 21. 10:03","title":"Itt a Facebook nagy terve: egyesével vadásszák le a zaklatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]