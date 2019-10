Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","shortLead":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","id":"20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6472e-ac61-4e8a-8d0f-8ca3f65ae5db","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","timestamp":"2019. október. 21. 11:10","title":"A Kisalföld szemérmesen, két szóban magyarázza el a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","shortLead":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","id":"20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd23b14-138c-4dc6-bde3-e4e08ef86bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Saját légitámaszpontjukat bombázták szét Szíriában az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f996e59-22ed-48c1-ad8f-a24625cdd620","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Hamarosan ökokrimije jelenik meg magyarul a konzervatívok bajuszát rángató új irodalmi Nobel-díjas lengyel szerzőnek, Olga Tokarczuknak, aki szabadelvű, vegetáriánus és feminista. Róla beszélgettünk egyik fordítójával, a József Attila-díjas Pálfalvi Lajossal, aki személyesen is ismeri a lengyel írónőt.","shortLead":"Hamarosan ökokrimije jelenik meg magyarul a konzervatívok bajuszát rángató új irodalmi Nobel-díjas lengyel szerzőnek...","id":"201942__palfalvi_lajos_irodalomtortenesz__olga_tokarczukrol__misztikus_tudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f996e59-22ed-48c1-ad8f-a24625cdd620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc80be1-1532-4095-b03a-84122f5ff824","keywords":null,"link":"/360/201942__palfalvi_lajos_irodalomtortenesz__olga_tokarczukrol__misztikus_tudas","timestamp":"2019. október. 19. 16:00","title":"A friss Nobel-díjas, aki nem engedi, hogy előirják neki, ki legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","shortLead":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","id":"20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017f74a-2204-4d88-b414-594d00e26609","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. október. 19. 19:53","title":"Csak páros számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbadf4b-cbf3-40f8-a16f-f24645e91edd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi taxisok az Uber után most a Boltra akadtak ki, mert szerintük a szabadjelzőik nem felelnek meg a követelményeknek.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi taxisok az Uber után most a Boltra akadtak ki, mert szerintük a szabadjelzőik nem felelnek meg...","id":"20191021_Tuntetesre_keszulnek_a_budapesti_taxisok_akar_hidlezarasok_is_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dbadf4b-cbf3-40f8-a16f-f24645e91edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b9ffa-5f7b-45b4-a790-94b011b9cf5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tuntetesre_keszulnek_a_budapesti_taxisok_akar_hidlezarasok_is_johetnek","timestamp":"2019. október. 21. 11:22","title":"Hídlezárást is belengettek a taxisok a Bolt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f51555f-aa26-48ea-ac4c-d95871e58491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zoran Zaev miniszterelnök javasolta az új választás kiírását, miután az Európai Unió 2020-ra halasztotta az uniós tárgyalások megkezdését. Januárban Zaev lemond a miniszterelnöki címről, és jön az átmeneti szakértői kormány.","shortLead":"Zoran Zaev miniszterelnök javasolta az új választás kiírását, miután az Európai Unió 2020-ra halasztotta az uniós...","id":"20191021_Uj_valasztasok_lesznek_EszakMacedoniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f51555f-aa26-48ea-ac4c-d95871e58491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd9794-7f3a-48a1-8115-524074f67b29","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Uj_valasztasok_lesznek_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. október. 21. 09:22","title":"Új választások lesznek Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","shortLead":"Egy kétéves ütemterv keretében több olyan módosítást is bevezetne a Facebook, amelyek a fiatalok védelmét szolgálják. ","id":"20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad1b5f-7b8e-4928-9775-78f78d1842ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_facebook_online_zaklatas_fiatalok_vedelme_titkositott_uzenet","timestamp":"2019. október. 21. 10:03","title":"Itt a Facebook nagy terve: egyesével vadásszák le a zaklatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25aeb4c-b53e-488d-8b4a-b333f7519962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neumann Társaság ingyenesen elérhetővé tette a közösségi média tudatos használatát célzó kisokosát. Egy közérthető nyelven kiadott anyagról van szó, amely a legnépszerűbb közösségi szolgáltatások, így például a Facebook, a YouTube, az Instagram vagy a LinkedIn szakszerűbb, jobb használatához tartalmaz tudnivalókat.



","shortLead":"A Neumann Társaság ingyenesen elérhetővé tette a közösségi média tudatos használatát célzó kisokosát. Egy közérthető...","id":"20191020_neumann_tarsasag_ecdl_kozssegi_media_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d25aeb4c-b53e-488d-8b4a-b333f7519962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0a479-f67b-43c5-b68f-549f123770d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_neumann_tarsasag_ecdl_kozssegi_media_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. október. 20. 11:03","title":"Ez az ingyen letölthető 66 oldalas kisokos segíthet, hogy tudatosabban használja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]