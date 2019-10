Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olajipari lobbiszervezetek által toborzott ellentüntetők zavarták meg Greta Thunberg egyik kanadai beszédét. Az iskolások péntekenkénti klímasztrájkját elindító svéd diáklány a kanadai olajipar szívének számító Alberta tartományban vett részt egy klímavédelmi felvonuláson. Kanadában október 21-én tartanak parlamenti választást és az egyik legfontosabb kampánytéma a klímavédelem ügye.","shortLead":"Az olajipari lobbiszervezetek által toborzott ellentüntetők zavarták meg Greta Thunberg egyik kanadai beszédét...","id":"20191019_Az_olajipart_vedo_ellentuntetok_vartak_Greta_Thunberget_Kanadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e427901-e5a7-4f4b-809c-30ea79d31a26","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Az_olajipart_vedo_ellentuntetok_vartak_Greta_Thunberget_Kanadaban","timestamp":"2019. október. 19. 10:57","title":"Az olajipart védő ellentüntetők várták Greta Thunberget Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","shortLead":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","id":"20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4205ad-5eb8-46a7-8990-d238d7e363e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:40","title":"Államtitkár 9 év Fidesz-kormányzás után: Intézkedésekre van szükség az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos \"lőrincezést\". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása.","shortLead":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell...","id":"20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b97aa8-8989-4954-9014-03fbb6143fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","timestamp":"2019. október. 21. 06:30","title":"Mit jelent \"újfideszül\" a békejobb? Mától kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298c9997-f88e-47b6-8676-6555f1a7c365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tonnával volt több a szerelvény súlya, mint a megengedett.","shortLead":"Egy tonnával volt több a szerelvény súlya, mint a megengedett.","id":"20191019_TokajHegyaljaig_meg_eljutott_a_roman_brutaltreler_aztan_jottek_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=298c9997-f88e-47b6-8676-6555f1a7c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88b529b-2489-4be7-8a1e-0db4319bf178","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_TokajHegyaljaig_meg_eljutott_a_roman_brutaltreler_aztan_jottek_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 19. 14:49","title":"Tokaj-Hegyaljáig még eljutott a román brutáltréler, aztán jöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","shortLead":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","id":"20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd8135-94da-435e-b0c5-5f27ab198ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","timestamp":"2019. október. 21. 08:09","title":"Nyolc halálos balesetet hozott a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak egy videót.","shortLead":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak...","id":"20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059c59e-459b-4f65-a1ef-5439ce2b8599","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","timestamp":"2019. október. 19. 19:18","title":"Borkai Zsolt lemondását követelték tüntetők Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","shortLead":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","id":"20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017f74a-2204-4d88-b414-594d00e26609","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. október. 19. 19:53","title":"Csak páros számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri Kelet-Közép-Európát is. ","shortLead":"Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri Kelet-Közép-Európát is. ","id":"20191020_Varga_Mihaly_A_gazdasgi_lassulas_melyebb_lehet_annal_mint_amire_korabban_barki_szamitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd9bfa4-df86-452a-8f2a-4ac15e4651c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Varga_Mihaly_A_gazdasgi_lassulas_melyebb_lehet_annal_mint_amire_korabban_barki_szamitott","timestamp":"2019. október. 20. 12:50","title":"Varga Mihály: A gazdasági lassulás mélyebb lehet annál, mint amire korábban bárki számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]