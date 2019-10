Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"029fb64e-31cd-46bc-8ed6-f391fafaa562","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendbontás a zárt tábor körülményei és a lassú ügyintézés miatt alakult ki.","shortLead":"A rendbontás a zárt tábor körülményei és a lassú ügyintézés miatt alakult ki.","id":"20191021_zavargas_malta_menekultkozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=029fb64e-31cd-46bc-8ed6-f391fafaa562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a7b413-bd25-4b5c-ae7c-c66d51771d99","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_zavargas_malta_menekultkozpont","timestamp":"2019. október. 21. 16:16","title":"Zavargás volt egy máltai menekültközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi Múzeum, az Új Nemzeti Galéria építési engedélyének ügyében jelenleg is folyik egy per.","shortLead":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi...","id":"20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4335d721-df59-4977-bad7-0c6933f1b10d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","timestamp":"2019. október. 21. 09:43","title":"Nem lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kerek csokitorta, rajta a 94-es számmal – ez Fahidi Éva születésnapi ajándéka, aki Facebook-oldalán meg is osztott magáról egy fotót. Így kell kinéznie egy ünnepeltnek. ","shortLead":"Kerek csokitorta, rajta a 94-es számmal – ez Fahidi Éva születésnapi ajándéka, aki Facebook-oldalán meg is osztott...","id":"20191022_Elhalmozzak_jokivansagokkal_a_ma_94_eves_Fahidi_Evat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a87528-553c-4811-be3b-e15c7e96b7b9","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Elhalmozzak_jokivansagokkal_a_ma_94_eves_Fahidi_Evat","timestamp":"2019. október. 22. 09:56","title":"Elhalmozzák jókívánságokkal a ma 94 éves Fahidi Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","shortLead":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","id":"20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd8135-94da-435e-b0c5-5f27ab198ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","timestamp":"2019. október. 21. 08:09","title":"Nyolc halálos balesetet hozott a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áfacsaló csoport fiktív számlákat bocsátott ki, miközben valós tevékenységet nem végzett.","shortLead":"Az áfacsaló csoport fiktív számlákat bocsátott ki, miközben valós tevékenységet nem végzett.","id":"20191021_Felszamoltak_a_Magyarorszagnak_milliardos_kart_okozo_nemzetkozi_bunszervezetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e7e08-a351-4793-bb1e-8482869f1fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Felszamoltak_a_Magyarorszagnak_milliardos_kart_okozo_nemzetkozi_bunszervezetet","timestamp":"2019. október. 21. 14:26","title":"Felszámolták a Magyarországnak milliárdos kárt okozó nemzetközi bűnszervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","shortLead":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","id":"20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8572cc4b-eaab-47ff-8d08-df87d304a5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","timestamp":"2019. október. 20. 18:03","title":"Itt biztosan megtalálja kedvenc Nintendo-játékait, és játszhat is velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő offshore cége vette meg, még 2015-ben. ","shortLead":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő...","id":"201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a577b589-20b9-4565-a060-1ba28ce6da3b","keywords":null,"link":"/360/201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","timestamp":"2019. október. 21. 10:00","title":"Újabb milliárdokat hozott ide a pápai húskombinát körül feltűnő tajvani üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","shortLead":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","id":"20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b55e35d-1afc-458d-b9f8-4ff760324a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. október. 20. 15:34","title":"Tisza Istvánra nevezné át a Szabó Ervin Könyvtárat a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]