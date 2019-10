Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20191022_emberoles_pecs_elfogas_rendorseg_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4c942c-96b1-45b4-b03b-954b2e15e135","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_emberoles_pecs_elfogas_rendorseg_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2019. október. 22. 10:12","title":"Megöltek egy nőt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","shortLead":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","id":"20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f59c20-6b10-4b08-ad2f-782c08a5eb3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","timestamp":"2019. október. 21. 15:47","title":"Videó: Üzletileg nagyon bejött a horror-autómosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő Debrecenben és Nyíregyházán, illetve további négy településen, Miskolcon, Oszláron, Szegeden, Székesfehérváron is kifogásolt a levegőminőség.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő...","id":"20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1feaa3-ab75-42ac-80b2-d3db691b99c9","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Több városban továbbra is magas a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d940058d-6334-4655-a5bd-212dcd4a41e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnehezebben villanyszerelőt, kőművest és vízvezeték-szerelőt lehet találni.","shortLead":"A legnehezebben villanyszerelőt, kőművest és vízvezeték-szerelőt lehet találni.","id":"20191021_kontar_szaki_felujitas_epitkezes_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d940058d-6334-4655-a5bd-212dcd4a41e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27ebbb8-f84b-4044-b302-7efea93ecc0a","keywords":null,"link":"/kkv/20191021_kontar_szaki_felujitas_epitkezes_felmeres","timestamp":"2019. október. 21. 15:53","title":"Sok a kontár szaki egy új felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abac78f-66b2-4a29-896e-b2346b39474f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budai alsó rakpart elesett egy baleset miatt.","shortLead":"A budai alsó rakpart elesett egy baleset miatt.","id":"20191021_Rafutasos_baleset_okozott_gigadugot_a_rakparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9abac78f-66b2-4a29-896e-b2346b39474f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a81286e-71c0-4382-8015-075da91a31ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Rafutasos_baleset_okozott_gigadugot_a_rakparton","timestamp":"2019. október. 21. 10:24","title":"Ráfutásos baleset okozott gigadugót a rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4100d8ab-2adc-492a-974f-1d094e155fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő megzavarta Orbán Viktor beszédét, utána pedig a Facebookon magyarázta meg, miért tette mindezt.\r

\r

","shortLead":"A képviselő megzavarta Orbán Viktor beszédét, utána pedig a Facebookon magyarázta meg, miért tette mindezt.\r

\r

","id":"20191021_Hadhazy_orban_parlament_borkai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4100d8ab-2adc-492a-974f-1d094e155fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3166aa35-7b6b-4e5c-acf1-ae2bfdfccfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hadhazy_orban_parlament_borkai","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Hadházy: \"A pocakos tábornok újra és újra támadást vezényel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, koncepciós eljárásnak véli a vádakat. A gyanú szerint a képviselő fizetett volna egy másik jelöltnek 2018-ban, hogy lépjen vissza a javára. \r

\r

","shortLead":"Ma dönt a Parlament a DK-s Varju László mentelmi jogának felfüggesztéséről, a képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta...","id":"20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927cd72-a6a8-4252-a511-7e0685b97fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_Ez_koncepcios_eljaras","timestamp":"2019. október. 21. 12:43","title":"Varju László: \"Ez koncepciós eljárás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak, hogy ez a folyamatos, erősen zajos lélegzés magára a hortyogóra is negatív hatással van-e.","shortLead":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak...","id":"201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf5d4ec-ead2-42f5-970a-7d97b1a2bb28","keywords":null,"link":"/360/201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","timestamp":"2019. október. 22. 10:00","title":"Nem mindegy, kinek mennyi a horkolási indexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]