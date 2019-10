Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát. Egy szlovák viszonteladónak köszönhetően most nemcsak a pontos dátum szivároghatott ki, de az is, hogy mennyibe kerül majd a konzol.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát...","id":"20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a19edfa-9731-481c-8a34-e75065f6d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","timestamp":"2019. október. 22. 20:03","title":"Kiszivárgott, mikor jön a PlayStation 5, és az is, mennyibe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintettek azelőtt kérték a felmentésüket, hogy az új ellenzéki polgármester munkába állhatott volna.","shortLead":"Az érintettek azelőtt kérték a felmentésüket, hogy az új ellenzéki polgármester munkába állhatott volna.","id":"20191022_ujpest_varoshaza_momentum_polgarmester_deri_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb5521b-13ae-48f2-a043-54f42d8b407f","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_ujpest_varoshaza_momentum_polgarmester_deri_tibor","timestamp":"2019. október. 22. 16:47","title":"40 ember felmondott az újpesti városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b824ec-a5c1-4fe1-90c2-4d00b0496720","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 8 ezer éves igazgyöngyöt találtak az Egyesült Arab Emírségekben, a Maravah-szigeten. Az alig egy centiméter átmérőjű gyöngyre egy régészeti feltárás során bukkantak tavaly az archeológusok.","shortLead":"Csaknem 8 ezer éves igazgyöngyöt találtak az Egyesült Arab Emírségekben, a Maravah-szigeten. Az alig egy centiméter...","id":"20191022_igazgyongy_egyesult_arab_emirsegek_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b824ec-a5c1-4fe1-90c2-4d00b0496720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33186420-cb09-471f-ad6c-518e10dac533","keywords":null,"link":"/elet/20191022_igazgyongy_egyesult_arab_emirsegek_regeszet","timestamp":"2019. október. 22. 09:42","title":"Csodaszép a világ legöregebb igazgyöngye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","shortLead":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","id":"20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a643b45-6283-4040-85ff-162a678a6237","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","timestamp":"2019. október. 22. 10:21","title":"Alec Baldwin letolta a gatyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","shortLead":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","id":"20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc2a3b5-c39a-4fcd-ab00-a8d109c65188","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. október. 22. 07:08","title":"Marad a napos idő, de két megyére is figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja támadásait, de már a kialakítandó biztonsági övezet peremén túl. ","shortLead":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja...","id":"20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863924da-024e-49b0-a74f-01bc35a82ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","timestamp":"2019. október. 22. 20:10","title":"Visszavonultak a szíriai kurdok a kialakítandó biztonsági övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277299e-45be-44f2-a73a-94bdb39939e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"400 forinttal fognak többet kérni a streaming szolgáltatásért. ","shortLead":"400 forinttal fognak többet kérni a streaming szolgáltatásért. ","id":"20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e277299e-45be-44f2-a73a-94bdb39939e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82864b5-8fc8-4810-8aac-5dc29defbdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","timestamp":"2019. október. 21. 17:37","title":"Drágább lesz az HBO GO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liviu Pop erdész már a második, akit munka közben öltek meg a romániai fatolvajok. Egy tényfeltáró videó szerint Romániában bűnszervezetek végzik az illegális fakivágásokat.","shortLead":"Liviu Pop erdész már a második, akit munka közben öltek meg a romániai fatolvajok. Egy tényfeltáró videó szerint...","id":"20191021_romania_illegalis_fakitermeles_fakivagas_favagas_erdesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fee2fc-fda0-4302-b619-5f8346e7ac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_romania_illegalis_fakitermeles_fakivagas_favagas_erdesz","timestamp":"2019. október. 21. 17:03","title":"Agyonlőttek egy erdészt Romániában, miközben illegális fakitermelést próbált megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]