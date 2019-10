Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","shortLead":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","id":"20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc334f5-9133-410a-85de-f46c34a52aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","timestamp":"2019. október. 23. 16:26","title":"Pikó András rendőröket kért a megtámadott Aurórához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt valóságos kép nagyon eltér egymástól. A tarka nagyvárosi világ alatt egy szinte mozdulatlan Magyarország található, a politikai erőviszonyok pedig jóformán megegyeznek az egyik korábbi választásokat követővel.","shortLead":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt...","id":"20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c2bae2-a0e0-4b52-b849-12d8f9b1928e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","timestamp":"2019. október. 23. 07:00","title":"Önkormányzati választások számai: hallgat a mély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gyál közelében történt a baleset.","shortLead":"Gyál közelében történt a baleset.","id":"20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4047452-9bee-4914-a6e9-288837bad88c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","timestamp":"2019. október. 22. 14:38","title":"Egymásba ment négy kamion az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","shortLead":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","id":"20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0a542-cc94-4054-ad9e-dd0d0eb46c12","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","timestamp":"2019. október. 21. 17:45","title":"Erdogan iskoláiban nem csak törökül tanulnak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","shortLead":"Valótlanul híresztelte a Szegedma.hu, hogy a Délmagyar nem híresztelt valótlanságot.","id":"20191023_Sok_helyreigazitas_volt_mar_a_magyar_sajtoban_de_ilyen_meg_egy_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fb7067-6b39-4252-becb-986c0f10b498","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Sok_helyreigazitas_volt_mar_a_magyar_sajtoban_de_ilyen_meg_egy_sem","timestamp":"2019. október. 23. 12:55","title":"Sok helyreigazítás volt már a magyar sajtóban, de ilyen még egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac757bee-7758-422c-b931-d24065324723","c_author":"Csányi Nikolett - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De egyébként sajnálja a kurdokat.","shortLead":"De egyébként sajnálja a kurdokat.","id":"20191023_Kover_a_kurdokrol_Europa_a_mienk_Sziria_az_ovek__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac757bee-7758-422c-b931-d24065324723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf24ff-52e3-46ce-9f91-978cdae21a25","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kover_a_kurdokrol_Europa_a_mienk_Sziria_az_ovek__video","timestamp":"2019. október. 23. 08:17","title":"Kövér a kurdokról: Európa a miénk, Szíria az övék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein különösen jó kapcsolatot ápol Orbánnal, a lap információi szerint emiatt többször az amerikai külügy irányvonalával is szembemegy. ","shortLead":"David B. Cornstein különösen jó kapcsolatot ápol Orbánnal, a lap információi szerint emiatt többször az amerikai külügy...","id":"20191022_New_York_Times_Az_amerikai_nagykovet_mar_inkabb_Orban_embere_mint_Trumpe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e71e10-a5b8-4e3c-9234-c1deb4323939","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_New_York_Times_Az_amerikai_nagykovet_mar_inkabb_Orban_embere_mint_Trumpe","timestamp":"2019. október. 22. 21:32","title":"New York Times: Az amerikai nagykövet már inkább Orbán embere, mint Trumpé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett számos más érv is amellett szól, hogy a közeljövőben kulcsfontosságú szerepet kapnak az ilyen típusú rendszerek. Ami egészen biztos: a megújuló energia nagyon menő, és egyre menőbb.\r

","shortLead":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló...","id":"20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18014-02b0-452b-b607-58cf2f85efa6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Süt a nap, és ezt mi ki is használjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]