[{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Óriási a felelősségünk, és a közelgő amerikai elnökválasztás miatt sem lankadhat a figyelmünk” – így fogalmazott Mark Zuckerberg, amikor újságírók kereszttüzében számolt be, milyen változtatásokkal készül jövőre a közösségi oldal. A cél, hogy ne ismétlődjön meg 2016.","shortLead":"“Óriási a felelősségünk, és a közelgő amerikai elnökválasztás miatt sem lankadhat a figyelmünk” – így fogalmazott Mark...","id":"20191022_facebook_mark_zuckerberg_amerikai_elnokvalasztas_2020_orosz_propaganda_befolyasolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6d4c81-bb2f-4ec5-984a-34c360195b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_facebook_mark_zuckerberg_amerikai_elnokvalasztas_2020_orosz_propaganda_befolyasolas","timestamp":"2019. október. 22. 12:35","title":"Zuckerberg szerint felkészültek 2020-ra, nem érheti őket meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","shortLead":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","id":"20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c0cd5-f1a7-457c-8866-38206a3dd24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 22. 16:53","title":"Boris Johnson most előrehozott választással fenyegeti a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","shortLead":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","id":"20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b5c59-474d-4d82-9797-164c14d3168d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","timestamp":"2019. október. 22. 05:36","title":"Trump: A kurdok sem angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","id":"20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc1941d-ac9a-4b04-a747-68e063e2a17d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:00","title":"Uzsorázás és csalás miatt ítélték el Nyírpilis polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6edc003-5942-4721-acc3-9603f9cb93eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több hajó is útra kelt a Sió-csatornán, kihasználva a Sió-zsilip rövid ideig tartó nyitását, hogy eljusson a Dunáról a Balatonba, illetve a Balatonról a Dunára a vízszintszabályozó műtárgyak átépítése miatt kezdődő mintegy két éves közlekedési zárlat előtt.","shortLead":"Több hajó is útra kelt a Sió-csatornán, kihasználva a Sió-zsilip rövid ideig tartó nyitását, hogy eljusson a Dunáról...","id":"20191022_A_Balaton_vizevel_egyutt_egy_uszalyt_is_leeresztenek_a_Siocsatornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6edc003-5942-4721-acc3-9603f9cb93eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9e1c20-4d2c-4252-a22e-a9f78d03f763","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_Balaton_vizevel_egyutt_egy_uszalyt_is_leeresztenek_a_Siocsatornan","timestamp":"2019. október. 22. 20:15","title":"A Balaton vizével együtt egy uszályt is leeresztenek a Sió-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","shortLead":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","id":"20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fdbde8-4d62-4ee7-b8de-b24028dbf8bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","timestamp":"2019. október. 22. 11:14","title":"A Fidesz 11. alkalommal is elgáncsolta a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök parlamenti beszéde alatt forrtak az indulatok, a hvg.hu elcsípte Simonka Györgyöt, még át sem adták, máris összefirkáltak egy magyar vonatot külföldön. ","shortLead":"A miniszterelnök parlamenti beszéde alatt forrtak az indulatok, a hvg.hu elcsípte Simonka Györgyöt, még át sem adták...","id":"20191021_Radar360_Fideszes_csapat_szereli_le_Hadhazyt_EUs_kirugassal_fenyegetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a0b60d-1624-4a7b-abee-1b179ae3c52c","keywords":null,"link":"/360/20191021_Radar360_Fideszes_csapat_szereli_le_Hadhazyt_EUs_kirugassal_fenyegetnek","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Radar360: Fideszes csapat szereli le Hadházyt, EU-s kirúgással fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","id":"20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a85be-74c2-4612-abe4-e368df3b2cc1","keywords":null,"link":"/sport/20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","timestamp":"2019. október. 22. 13:04","title":"Száraz vércseppből mutatnák ki, doppingolt-e a sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]