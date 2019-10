Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműnek moldáv rendszáma volt.","shortLead":"A járműnek moldáv rendszáma volt.","id":"20191022_Felborult_egy_kisbusz_Albertirsan_nyolcan_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7907c455-fa89-4426-a5b3-5a2468d4cafc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Felborult_egy_kisbusz_Albertirsan_nyolcan_megserultek","timestamp":"2019. október. 22. 05:13","title":"Felborult egy kisbusz Albertirsán, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto Show. ","shortLead":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto...","id":"20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5150b1d8-3206-4241-9ac4-2366af1199de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","timestamp":"2019. október. 22. 12:00","title":"Tucatnyi újdonság – ezek a legfontosabb modellek az idei Budapest Auto Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Traumatizált kamaszok 1939 és 1945 közötti felnőtté válásáról, a mával való hasonlóságról készített kortárs darabot Kedves Én! címmel a KV Társulattal a számos műfajban mozgó fiatal rendező, Szenteczki Zita. Interjú.","shortLead":"Traumatizált kamaszok 1939 és 1945 közötti felnőtté válásáról, a mával való hasonlóságról készített kortárs darabot...","id":"201922__szenteczki_zita_rendezo__demonizalasrol_olvasatokrol__hatartalan_erzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d157d1-1003-45be-b9a8-7caa38b9296b","keywords":null,"link":"/360/201922__szenteczki_zita_rendezo__demonizalasrol_olvasatokrol__hatartalan_erzesek","timestamp":"2019. október. 23. 15:00","title":"\"Amíg átléphetem a határokat, nem gondolok arra, hogy máshol éljek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja a The New York Times és a Washington Post.","shortLead":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja...","id":"20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b74bc20-6584-45d1-9a65-57bb5fe4054d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2019. október. 22. 09:17","title":"Orbán Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot a Times szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","shortLead":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","id":"20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61fc31d-011a-495e-9b57-64f6a25ea73d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","timestamp":"2019. október. 21. 21:36","title":"Hirtelen kétszer annyian lettek a kisberényi választók, új szavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","shortLead":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","id":"20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f3fc84-8268-4c85-8fb4-4154250c0bc0","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","timestamp":"2019. október. 22. 19:52","title":"Gázrobbanás repített ki egy férfit az ablakon Solymáron, válságos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5a9919-c6f7-4ffa-84b8-99f2c9df8192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listát a BMW, a Mercedes és a Toyota uralja, mely gyártók jelenleg 4-4-4 modellel esélyesek a díj elnyerésére, de akár a Tesla Model 3 is befutó lehet.","shortLead":"A listát a BMW, a Mercedes és a Toyota uralja, mely gyártók jelenleg 4-4-4 modellel esélyesek a díj elnyerésére, de...","id":"20191022_itt_a_lista_ezek_kozul_kerul_ki_a_2020as_ev_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e5a9919-c6f7-4ffa-84b8-99f2c9df8192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0173831d-5986-4502-9696-aa9be8b8b78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_itt_a_lista_ezek_kozul_kerul_ki_a_2020as_ev_autoja","timestamp":"2019. október. 22. 11:21","title":"Itt a lista: ezek közül kerül ki a 2020-as Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gyál közelében történt a baleset.","shortLead":"Gyál közelében történt a baleset.","id":"20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4047452-9bee-4914-a6e9-288837bad88c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Egymasba_ment_negy_kamion_az_M0s_autouton","timestamp":"2019. október. 22. 14:38","title":"Egymásba ment négy kamion az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]