Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","shortLead":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","id":"20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61fc31d-011a-495e-9b57-64f6a25ea73d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","timestamp":"2019. október. 21. 21:36","title":"Hirtelen kétszer annyian lettek a kisberényi választók, új szavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","shortLead":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","id":"20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806b8b5-cb80-4c13-9eff-c842017a560e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 22. 18:47","title":"Két nyomozás is folyik a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított városokban, mert mostantól a települések új irányítói határozhatják meg, hogy kinek hol adnak engedélyt a „településkép védelmében”.","shortLead":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított...","id":"20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ddedc-0bd8-4978-8566-6a3a895768c3","keywords":null,"link":"/360/20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","timestamp":"2019. október. 22. 15:30","title":"Eljött a plakátháború újabb felvonása, Karácsony lehet a táblabíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"Puzsér Róbert","category":"velemeny","description":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét.","shortLead":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg...","id":"20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed932a-236b-4ad8-81e2-31bebe723c4c","keywords":null,"link":"/velemeny/20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","timestamp":"2019. október. 22. 12:12","title":"Puzsér Róbert: A halott felült, és enni kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b48c363-ec3d-41e3-a8be-5ee311740ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Nem_volt_telthaz_Orban_beszede_alatt_a_Zeneakademian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b48c363-ec3d-41e3-a8be-5ee311740ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42744c6d-9877-4be8-8ad4-d557def31e56","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Nem_volt_telthaz_Orban_beszede_alatt_a_Zeneakademian","timestamp":"2019. október. 23. 20:08","title":"Nem volt teltház Orbán beszéde alatt a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja a The New York Times és a Washington Post.","shortLead":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja...","id":"20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b74bc20-6584-45d1-9a65-57bb5fe4054d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2019. október. 22. 09:17","title":"Orbán Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot a Times szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény szigorításával nem csak bűnözőket, hanem politikai aktivistákat is kiadhatnának Kínának. A gyilkos, akinek az ügye miatt szigorítani akartak volna a törvényen, most elhagyhatta a börtönt.","shortLead":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény...","id":"20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174999-db9a-419b-ac9e-70d40b6822aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","timestamp":"2019. október. 23. 09:20","title":"Kiszabadult a férfi, akinek a gyilkossága elindította a hongkongi tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2448 jegyet vagy bérletet nem kapott.","shortLead":"2448 jegyet vagy bérletet nem kapott.","id":"20191022_Majd_negyezren_a_visszajarot_tobb_mint_ketezren_a_jegyuket_berletuket_bukhattak_a_BKK_automataknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b261daa6-49a8-4eef-ad82-336b5bcae515","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Majd_negyezren_a_visszajarot_tobb_mint_ketezren_a_jegyuket_berletuket_bukhattak_a_BKK_automataknal","timestamp":"2019. október. 22. 16:09","title":"3744 ember hiába várta a visszajáróját a BKK automatáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]