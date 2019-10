Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","shortLead":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","id":"20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7f59c-f0b2-4761-8bf0-995b60055ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","timestamp":"2019. október. 23. 14:03","title":"Megérkezett a HTC olcsó androidos mobilja, egy igazi kriptotelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Brexit-törvény alapelveit még jóváhagyták a képviselők, abba azonban már nem mentek bele, hogy a törvényt a benyújtástól számítva mindössze három nap alatt vigyék át a törvényhozás alsóházán. Az EU 2020. január 31-ig tartó hosszabbításról tárgyalna.","shortLead":"A Brexit-törvény alapelveit még jóváhagyták a képviselők, abba azonban már nem mentek bele, hogy a törvényt...","id":"20191022_brexit_brit_parlament_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ff04d6-e0d3-49d9-9a08-ffda2037703f","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_brexit_brit_parlament_szavazas","timestamp":"2019. október. 22. 20:21","title":"Brexit: elbukott a kormány menetrendje, aligha lesz kilépés október 31-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459997b5-9494-4973-84be-b0a0d50e105b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány provokátor ruházatán betyársereges emblémát látott kollégánk.","shortLead":"Néhány provokátor ruházatán betyársereges emblémát látott kollégánk.","id":"20191023_jobbik_balhe_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459997b5-9494-4973-84be-b0a0d50e105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef5887-bafb-4861-8538-dca115f22cba","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_jobbik_balhe_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 23. 17:28","title":"Balhé volt a Jobbik megemlékezésén – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mond beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapestnek a köztársasági eszme őrzőjének is kell lennie. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mond beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek...","id":"20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cbf5e5-5c28-4280-a960-3cfe71c0fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","timestamp":"2019. október. 23. 16:38","title":"\"Nem kerültünk közelebb az álmainkhoz\" - így ünnepltek a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58850b44-71eb-41e1-bb89-68d8db73556e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Október 23-a alkalmából, rendhagyó módon szerdán indítjuk a doku360 nevű sorozatunk következő filmjét. Dér András többrészes portréfilmet készített Antall Józsefről. A második rész első epizódjából kiderül, hogyan élte túl történészként a kommunizmus időszakát és hogyan figyelték meg a későbbi miniszterelnököt. ","shortLead":"Október 23-a alkalmából, rendhagyó módon szerdán indítjuk a doku360 nevű sorozatunk következő filmjét. Dér András...","id":"20191023_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_elso_epizod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58850b44-71eb-41e1-bb89-68d8db73556e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8abc42-5387-4442-b864-a751a7b91c4b","keywords":null,"link":"/360/20191023_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_elso_epizod","timestamp":"2019. október. 23. 19:00","title":"Doku360: Antall József kibekkelte a kommunizmust, de építette a saját lehetőségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész-rendező szerint esélyes, hogy egy másfajta út kezdődik. Színigazgatói posztra viszont nem pályázik.","shortLead":"A színész-rendező szerint esélyes, hogy egy másfajta út kezdődik. Színigazgatói posztra viszont nem pályázik.","id":"20191022_Alfoldi_Karacsony_megvalasztasa_utan_Euforiat_ereztem_Remenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74134918-04c0-41b4-bf41-aaa3ab013fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Alfoldi_Karacsony_megvalasztasa_utan_Euforiat_ereztem_Remenyt","timestamp":"2019. október. 22. 14:07","title":"Alföldi Karácsony megválasztása után: Eufóriát éreztem. Reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","shortLead":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","id":"20191023_hidegfront_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f2a877-dabe-423b-a0bb-f0c6047ac8a3","keywords":null,"link":"/elet/20191023_hidegfront_idojaras","timestamp":"2019. október. 23. 17:40","title":"Lehűlést és csapadékot is hoz egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek (YPG) elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg kedden Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is...","id":"20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924ad82a-d8d3-4651-b9e2-cb6a0ae39f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","timestamp":"2019. október. 22. 21:55","title":"Erdogan és Putyin megállapodtak arról, mi legyen a kurd területekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]