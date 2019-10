Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acd4c0-b095-4646-85fd-91ee9d66ca0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terézvárosi rendőrök keresik az ismeretlen férfit.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök keresik az ismeretlen férfit.","id":"20191024_gyalogos_sofor_terez_korut_kozlekedesi_vita_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acd4c0-b095-4646-85fd-91ee9d66ca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07314c36-3edf-4e12-9e4f-518206f02991","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_gyalogos_sofor_terez_korut_kozlekedesi_vita_bantalmazas","timestamp":"2019. október. 24. 09:25","title":"Gyalogos ütött meg egy autóst egy közlekedési vitában a Teréz körúton – őt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel a figyelmet a BKK.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel...","id":"20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4657567-da51-4703-8f2d-bbf3b8420f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 23. 10:27","title":"Terelésekre, menetrendváltozásokra kell készülni ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Böngészője mobilos verziójában is aktiválta az úgynevezett webhely-izolációs védelmet a Google. De valamit valamiért: az egyébként hasznos funkció miatt a program egyes készülékeken több memóriát használ.","shortLead":"Böngészője mobilos verziójában is aktiválta az úgynevezett webhely-izolációs védelmet a Google. De valamit valamiért...","id":"20191023_google_chrome_77_webhely_izolacio_biztonsagos_internetezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0cbd51-7d8e-4bc3-889e-88bbfbab5ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_chrome_77_webhely_izolacio_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2019. október. 23. 20:03","title":"Picit lassíthatja a telefonját a Chrome, de ennek még örülhet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","id":"20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a85be-74c2-4612-abe4-e368df3b2cc1","keywords":null,"link":"/sport/20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","timestamp":"2019. október. 22. 13:04","title":"Száraz vércseppből mutatnák ki, doppingolt-e a sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben. A maradványt felhasználva a szakértők rekonstruálták, kihez tartozott.","shortLead":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben...","id":"20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb2744-14b2-4c2a-b386-5e9d7e1abf94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","timestamp":"2019. október. 24. 11:03","title":"Arcot rajzoltak a 600 éves koponyának, az eredmény döbbenetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára fejeznek be, így akkortól fizikai lehetőség lesz arra, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól. A horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra.","shortLead":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára...","id":"20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07116a4e-c7b4-4240-803e-9e33ceffa56e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Szijjártó: 2021 januárjától érkezhet katari földgáz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0dd84e-1f26-473a-bb3c-ce1668b9d97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Fideszt, hanem a lopást, és a megfélemlítést szüntetné meg Hódmezővásárhely régi-új városvezetése. A korrupcióba keveredett vállalkozók, vagy másokat politikai véleményük miatt megfélemlítők neveit nyilvánosságra hoznák a jövőben. Szerdán alakult meg az új közgyűlés Hódmezővásárhelyen, ezúttal nem kormánypárti többséggel kell dolgoznia Márki-Zay Péternek.","shortLead":"Nem a Fideszt, hanem a lopást, és a megfélemlítést szüntetné meg Hódmezővásárhely régi-új városvezetése. A korrupcióba...","id":"20191023_MarkiZay_Peter_az_onkormanyzat_alakulo_ulesen_Fel_akarjuk_epiteni_Hodmezovasarhelyen_a_szabad_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0dd84e-1f26-473a-bb3c-ce1668b9d97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae54752-3a5d-4ee0-a75e-3c7118365405","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_MarkiZay_Peter_az_onkormanyzat_alakulo_ulesen_Fel_akarjuk_epiteni_Hodmezovasarhelyen_a_szabad_sajtot","timestamp":"2019. október. 23. 11:23","title":"Márki-Zay Péter az önkormányzat alakuló ülésén: „Fel akarjuk építeni Hódmezővásárhelyen a szabad sajtót”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]