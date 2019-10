Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Red Hydrogen One nevű készüléke, amelyet forradalmat hozó mobilként lengettek be kitalálói. A cég jegeli aprojektet, és közben az alapító is távozik.","shortLead":"Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Red Hydrogen One nevű készüléke, amelyet forradalmat hozó mobilként...","id":"20191025_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_jim_jannard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2f886c-f920-4fee-a64e-a68c9eaa08c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_jim_jannard","timestamp":"2019. október. 25. 15:03","title":"Hivatalosan is bukás a holografikus telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két zenész újra jóban van, együtt fociznak, és egy jövőbeni Majka&Curtis formáció sincs kizárva. A drogproblémái ország-világ előtti kiteregetéséért azonban Curtis ma is elítéli barátját.","shortLead":"A két zenész újra jóban van, együtt fociznak, és egy jövőbeni Majka&Curtis formáció sincs kizárva. A drogproblémái...","id":"20191024_Majdnem_szent_a_beke_Curtis_es_Majka_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d84a436-4a3d-42e5-99a0-c6bba882a9d8","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Majdnem_szent_a_beke_Curtis_es_Majka_kozott","timestamp":"2019. október. 24. 08:49","title":"Majdnem szent a béke Curtis és Majka között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54dda4d-ed13-420e-b055-5d9190d96b9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül megállapodtak egy kisebb összegben, de az önkormányzati választások miatt egyelőre áll a tárgyalás. ","shortLead":"Végül megállapodtak egy kisebb összegben, de az önkormányzati választások miatt egyelőre áll a tárgyalás. ","id":"20191025_Karterites_motoros_ferfi_korhadt_fa_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e54dda4d-ed13-420e-b055-5d9190d96b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fe3c8a-fcff-4561-921b-2ce20b0fbcc8","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Karterites_motoros_ferfi_korhadt_fa_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 25. 12:05","title":"22 milliós kártérítést kért a férfi, akire rázuhant egy faág, és eltört a gerince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új követelményeket fogalmazott meg a Google az androidos telefonokat kiadó vállalatoknak. A módosítások egyike, hogy az ezentúl piacra kerülő készülékeket egységes gyorstöltővel kell ellátniuk a cégeknek.","shortLead":"Új követelményeket fogalmazott meg a Google az androidos telefonokat kiadó vállalatoknak. A módosítások egyike...","id":"20191024_androidos_telefon_usb_c_pd_gyorstolto_szabvany_digital_wellbeing_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae285e20-c3ba-4e46-bfce-bfc301ed513b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_androidos_telefon_usb_c_pd_gyorstolto_szabvany_digital_wellbeing_funkciok","timestamp":"2019. október. 24. 09:03","title":"Változnak az androidos telefonok, két dolgot kötelező lesz beépíteni a készülékekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","id":"20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904386-4e80-4b8e-a536-4939bbf51a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","timestamp":"2019. október. 24. 07:21","title":"Súlyos baleset az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55567456-cb04-481c-bfbd-f4fa8b2de0c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerető családhoz került az a kutyus, amelyet egy kocsi lökhárítójából szabadítottak ki Szolnokon, miután Kecskemétről 40 kilométert ott utazott. A Hanna névre keresztelt eb nem csupán új gazdát kapott, de egy másik mentett kutya, Tibi személyében igazi társra lelt.","shortLead":"Szerető családhoz került az a kutyus, amelyet egy kocsi lökhárítójából szabadítottak ki Szolnokon, miután Kecskemétről...","id":"20191025_Otthonra_lelt_a_kutya_ami_40_kilometert_utazott_egy_lokharitoba_szorulva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55567456-cb04-481c-bfbd-f4fa8b2de0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ae334-d1fd-4f4c-99c0-913fe6a0e7b0","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Otthonra_lelt_a_kutya_ami_40_kilometert_utazott_egy_lokharitoba_szorulva","timestamp":"2019. október. 25. 09:23","title":"Otthonra lelt a kutya, ami 40 kilométert utazott egy lökhárítóba szorulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most úgy tűnik, Thália oltárán áldoznak majd, az eddigiek alapján várhatóan az állam segítségét is igénybe véve.","shortLead":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most...","id":"201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924634f-df7c-4a75-9f13-14337f75ec34","keywords":null,"link":"/360/201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","timestamp":"2019. október. 25. 10:35","title":"Színház is lesz L. Simonék kastélyában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Míg az SAP a Porschénak, a Microsoft a Volkswagennek készít operációs rendszert.","shortLead":"Míg az SAP a Porschénak, a Microsoft a Volkswagennek készít operációs rendszert.","id":"20191024_Kozos_fejleszteseket_indit_a_Porsche_Europa_legnagyobb_szoftvercegevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceac81c2-0faa-4869-ac4b-fb678383c1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Kozos_fejleszteseket_indit_a_Porsche_Europa_legnagyobb_szoftvercegevel","timestamp":"2019. október. 24. 19:57","title":"Közös fejlesztéseket indít a Porsche az SAP-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]