Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ózdi rapper határozottan tagadta, hogy üzleti szándék vezérelné őket.","shortLead":"Az ózdi rapper határozottan tagadta, hogy üzleti szándék vezérelné őket.","id":"20191024_Szent_a_beke_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_zenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f9cec-b0c7-426e-8b76-f5e3173eb317","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Szent_a_beke_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_zenel","timestamp":"2019. október. 24. 18:29","title":"Majka bejelentette, hogy újra összeáll Curtis-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta a legtöbb szavazatot. ","shortLead":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta...","id":"20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d7c275-566e-471c-a812-ad773421a745","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","timestamp":"2019. október. 25. 15:00","title":"A fideszes jelöltre leadott szavazatok közé számolták a független jelöltét is Fehérvárcsurgón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","shortLead":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","id":"20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05f2ef4-e97b-412e-9940-ae96d8aad149","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","timestamp":"2019. október. 25. 10:30","title":"60 év után új főhőst kap az Asterix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg jobban: a fenntarthatóság vagy a környezetszennyezés?","shortLead":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg...","id":"20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa959986-1582-43e4-8e60-d7d2558a1131","keywords":null,"link":"/360/20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Nem hisz a fenntarthatóságban? Akkor számolja ki, mennyibe kerül, ha szemetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházás így már 2 milliárd 213 millió forintba kerül.","shortLead":"A beruházás így már 2 milliárd 213 millió forintba kerül.","id":"20191024_paksi_stadion_koltseg_beruhazas_pharos_95","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0993bb3a-2c13-4921-9bc2-a383280aadc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_paksi_stadion_koltseg_beruhazas_pharos_95","timestamp":"2019. október. 24. 08:11","title":"Több mint 100 millió forinttal drágult a paksi stadion építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","shortLead":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","id":"20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5287c7e-43bf-4fb0-b578-de9bf669288a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","timestamp":"2019. október. 24. 11:20","title":"Döntött az EU Törvényszéke: Törlik a Rubik-kocka európai uniós védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","shortLead":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","id":"20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a77f3-ff14-4006-ac32-83444380bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","timestamp":"2019. október. 24. 20:11","title":"Újabb demokrata párti politikus lépett vissza az elnökjelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","shortLead":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","id":"20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb247195-89be-44f8-a546-a09296698f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","timestamp":"2019. október. 24. 15:07","title":"Az M1-esen gyalogolt egy férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]