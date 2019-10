Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hódmezővásárhelyen új időszámítás kezdődött, drágul a kötelező, nyert a Fradi. Ez a HVG 360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hódmezővásárhelyen új időszámítás kezdődött, drágul a kötelező, nyert a Fradi. Ez a HVG 360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191025_Radar_360_reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403545b1-3f9e-46d6-8e91-5b529b38e8ab","keywords":null,"link":"/360/20191025_Radar_360_reggel","timestamp":"2019. október. 25. 08:00","title":"Radar 360: A Fidesz pálfordulása, balhé Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","shortLead":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","id":"20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93efbc-9b72-434e-8178-d848864e3042","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","timestamp":"2019. október. 23. 13:20","title":"Hivatalosan is visszavonták a törvényjavaslatot, amely miatt Hongkongban hónapok óta tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","shortLead":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","id":"20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846046e4-d5fe-45c5-af88-5ee1ed8371ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 25. 07:15","title":"Pár napig még kitart az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pár éven belül minden füstokádó kocsi nem kívánatos elem lesz a román fővárosban.","shortLead":"Pár éven belül minden füstokádó kocsi nem kívánatos elem lesz a román fővárosban.","id":"20191025_oreg_regi_auto_bukarest_euro_3_szabvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973d68e-8fdc-4d3c-b858-53c6a80173b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_oreg_regi_auto_bukarest_euro_3_szabvany","timestamp":"2019. október. 25. 05:05","title":"Kitiltják Bukarest utcáiról az öreg autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony OS legyen \"az új Android\". Rossz hír ez az amerikai embargó által továbbra is nehéz helyzetbe hozott vállalatnak, amely ennek értelmében akár éveken át kimaradhat a nyugati piacokról.","shortLead":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony...","id":"20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2470c6d5-e65f-4bca-830c-4596d365575a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 23. 13:03","title":"Rossz hírt közölt a Huawei: igazából még messze vannak az Android leváltásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","shortLead":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","id":"20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8f028-7288-4ab0-826a-79f3b1c0b631","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 23. 09:47","title":"A szerb elnök szerint Borkai nagyon rátermett ember, Budapestet pedig nem vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","shortLead":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","id":"20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959ddd-5559-40ae-a2b0-301c3eebe4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","timestamp":"2019. október. 24. 06:51","title":"Sípcsonttörés, térdficam után átalakítják a választás előtt átadott játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]