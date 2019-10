Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább bosszantó, mint veszélyes a ténykedésük, de azért nem árt letörölni őket. Az App Store-ból már eltávolították valamennyit.","shortLead":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább...","id":"20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a34a6cd-e718-4c52-90c5-d59652637bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","timestamp":"2019. október. 28. 12:03","title":"17 app a listán: ha letöltötte ezeket az iPhone-jára, gyorsan törölje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András hétfőn már alá is tudja írni az erről szóló döntést. ","shortLead":"Pikó András hétfőn már alá is tudja írni az erről szóló döntést. ","id":"20191026_Jo_hirt_kozolt_a_jegyzo_Piko_Andrassal_le_tudjak_allitani_a_kilakoltatasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c73d934-3ec9-434d-95f5-7325bcd5f449","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Jo_hirt_kozolt_a_jegyzo_Piko_Andrassal_le_tudjak_allitani_a_kilakoltatasokat","timestamp":"2019. október. 26. 13:34","title":"Jó hírt közölt a jegyző Pikó Andrással: le tudják állítani a kilakoltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8a5240-52ee-4f5b-9b54-f0b54e455f65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupciógyanúba keveredett kispesti képviselőtől az MSZP megválik, a mandátuma mégis megmarad.","shortLead":"A korrupciógyanúba keveredett kispesti képviselőtől az MSZP megválik, a mandátuma mégis megmarad.","id":"20191026_Megtartja_a_mandatumat_Lackner_Csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8a5240-52ee-4f5b-9b54-f0b54e455f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d6ef50-de06-4cca-ab39-a45ea17e4380","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Megtartja_a_mandatumat_Lackner_Csaba","timestamp":"2019. október. 26. 13:34","title":"Megtartja a mandátumát Lackner Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","shortLead":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","id":"20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f19fde7-de09-4ef0-82fc-5c126d28aba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","timestamp":"2019. október. 26. 21:39","title":"Nagy baleset után Verstappen a pole-ban Mexikóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés intézményben lesz csak elégséges szolgáltatás.","shortLead":"Kevés intézményben lesz csak elégséges szolgáltatás.","id":"20191028_Tobb_iskola_is_zarva_lehet_januarban_a_pedagogussztrajk_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd32c0d-4c56-49af-826a-de2e7e7b0c60","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Tobb_iskola_is_zarva_lehet_januarban_a_pedagogussztrajk_miatt","timestamp":"2019. október. 28. 11:39","title":"Zárva maradhat az iskolák többsége januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A rendelkezésre álló szállások száma tíz százalékkal emelkedett.","shortLead":"A rendelkezésre álló szállások száma tíz százalékkal emelkedett.","id":"20191028_Negyedevel_nott_az_Airbnb_forgalma_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293925ba-db81-446c-96a4-0c30c794f1b7","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Negyedevel_nott_az_Airbnb_forgalma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 28. 10:57","title":"Negyedével nőtt az Airbnb forgalma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja a klasszikus számítástechnika legfelső határait. Hogy valami fontos előrelépésről van szó, azt mindenki érzi, de hogy pontosan mit is jelent és milyen következményekkel járhat, az némi magyarázatra szorulhat. Íme a közérthető válasz.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja...","id":"20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c8fcc4-3e8a-4ed6-8683-99871b714ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","timestamp":"2019. október. 28. 06:30","title":"Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42815530-f321-45cf-b83f-e0835511f0cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sérültek állapota is válságos. ","shortLead":"A sérültek állapota is válságos. ","id":"20191027_Lovoldozes_texasi_diakparti_egyetem_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42815530-f321-45cf-b83f-e0835511f0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da9c3a-dd6e-4c1e-b5be-9b293307b631","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Lovoldozes_texasi_diakparti_egyetem_aldozatok","timestamp":"2019. október. 27. 14:07","title":"Lövöldözés volt egy texasi diákpartin, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]