Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","shortLead":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","id":"20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d3976-c07b-4dba-8736-4dac07f0074b","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","timestamp":"2019. október. 26. 20:57","title":"A New York Times bemutatta, hogyan néznek ki a magyar kórházak, amíg Orbán focira költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","shortLead":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","id":"20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a9642-31ae-4eee-be16-64ee098f5a4b","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","timestamp":"2019. október. 28. 11:09","title":"Visszatérünk a vámpírmesék gyökeréhez: véres horror készül a Drakulából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","shortLead":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","id":"20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6070c86-21e6-4cd8-a350-da19b24a874b","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","timestamp":"2019. október. 28. 10:38","title":"Kifújolták Trumpot, amint megjelent a kivetítőn egy baseballmeccsen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","shortLead":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","id":"20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92461335-740c-4c4e-a5aa-89505a3f18aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","timestamp":"2019. október. 27. 11:48","title":"Debrecenben elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség napi felvonulását, ám a mostani különleges volt: ez volt az első demonstráció azóta, hogy Tajvanon törvényesítették az azonos neműek házasságát.","shortLead":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség...","id":"20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb61e718-662f-4328-a72e-88e788a83c9d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","timestamp":"2019. október. 27. 17:09","title":"Különleges volt az idei tajvani Büszkeség napi felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő turistalátványossága, síneken mozgó gördülőalkalmatosságra helyezték, és nagyon alacsony sebességgel 70-80 méterrel odébb, biztonságos helyre tolták.","shortLead":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő...","id":"20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e9734d-77bd-4726-ba5d-8c78765850bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","timestamp":"2019. október. 27. 18:13","title":"Odébb toltak Dániában egy 120 éves világítótornyot, hogy nehogy összedőljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","shortLead":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","id":"20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d646e5ed-4caf-4e48-b432-8de4f58af9d1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","timestamp":"2019. október. 27. 09:59","title":"Felháborodtak az olaszok a Prosecco Pringles miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","shortLead":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","id":"20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c54922b-e740-4c21-ba0c-68272babed2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","timestamp":"2019. október. 26. 19:47","title":"Újabb 142 magyar településen lesz ingyenes wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]