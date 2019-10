Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","shortLead":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","id":"20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f19fde7-de09-4ef0-82fc-5c126d28aba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","timestamp":"2019. október. 26. 21:39","title":"Nagy baleset után Verstappen a pole-ban Mexikóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják, de csak példás családapák lehetnének felszentelt papok.","shortLead":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják...","id":"20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e530f51-86d3-4893-8427-9e0430dba48b","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","timestamp":"2019. október. 27. 07:10","title":"Megszavazták a püspökök: kérik Ferenc pápát, hogy nős férfiak is lehessenek papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","shortLead":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","id":"20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c4a59-3a76-40b6-9131-b12858607c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. október. 28. 18:03","title":"Hivatalos az Apple új fülhallgatója, megjött az AirPods Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy, hogy Karácsony Gergellyel milyen koncertre mennénk. A Duma Aktuál csapata a főpolgármesteri kampányok legmélyebb bugyraiba merült el. ","shortLead":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy...","id":"20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08f66d-6c99-4021-87a8-18fc029bbcab","keywords":null,"link":"/360/20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","timestamp":"2019. október. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Karácsony Gergelyt nem érdemes hazavinni, mert a nagyi úgyis vérfideszes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még nem tekintheti magát idén is világbajnoknak.","shortLead":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még...","id":"20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04501f11-d984-4144-9f54-6e6d07ab0cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","timestamp":"2019. október. 27. 22:04","title":"Hamilton nyerte a mexikóvárosi Forma-1 futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","shortLead":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","id":"20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df054f-3e42-4dcd-9444-4d614730d613","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","timestamp":"2019. október. 26. 21:44","title":"Megvan a Waberer's új neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megállhat a magyar újautó-piac látványos növekedése. Mivel szigorodtak a károsanyag-kibocsátási szabályok, a kereskedők sok olyan autót adtak el papíron az első három negyedévben, amelyeket szeptembertől már nem lehetne. ","shortLead":"Megállhat a magyar újautó-piac látványos növekedése. Mivel szigorodtak a károsanyag-kibocsátási szabályok, a kereskedők...","id":"201943__autopiaci_kilatasok__megtorpano_novekedes__karos_anyagok__a_csucs_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c89e51-b830-4e6c-9d95-9497a51a0437","keywords":null,"link":"/360/201943__autopiaci_kilatasok__megtorpano_novekedes__karos_anyagok__a_csucs_kozeleben","timestamp":"2019. október. 28. 14:00","title":"Most még pörög az autópiac, de már gyűlnek a sötét fellegek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bank figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"A bank figyelmeztetést adott ki.","id":"20191028_Ismet_csalok_vadasznak_az_OTP_ugyfeleinek_adataira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067d8d1e-6871-4a09-9ac0-a24592327811","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Ismet_csalok_vadasznak_az_OTP_ugyfeleinek_adataira","timestamp":"2019. október. 28. 13:53","title":"Ismét csalók vadásznak az OTP ügyfeleinek adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]