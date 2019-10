Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","id":"20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af9c81-bea2-4a8e-8073-acdd5d6dac63","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","timestamp":"2019. október. 29. 08:55","title":"Hadházy: Aki ellenzékiként lop, annak nem kezét, hanem a péniszét kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b508aab-2b63-4bb8-8ee6-818c70e5d19d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földmozgás epicentruma 972 kilométerre délre volt Manilától.","shortLead":"A földmozgás epicentruma 972 kilométerre délre volt Manilától.","id":"20191029_Eros_foldrenges_volt_a_Fulopszigetek_deli_reszen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b508aab-2b63-4bb8-8ee6-818c70e5d19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4ce97a-a880-4607-ab96-94c00e5e9f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Eros_foldrenges_volt_a_Fulopszigetek_deli_reszen","timestamp":"2019. október. 29. 05:42","title":"Erős földrengés volt a Fülöp-szigetek déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: táblacsata, zavar, kiűzetés, gatya, kvantumfölény.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c69ce00-96a5-46d3-939e-c803e66fbeb8","keywords":null,"link":"/360/20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","timestamp":"2019. október. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya gatyameséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha bizonyítást nyer, hogy az asszony természetes úton fogant, akkor az a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhet.","shortLead":"Ha bizonyítást nyer, hogy az asszony természetes úton fogant, akkor az a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhet.","id":"20191028_67_evesen_szulte_meg_harmadik_gyermeket_egy_kinai_asszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547a9e1e-91a0-4fc2-8594-e963b1f4af15","keywords":null,"link":"/elet/20191028_67_evesen_szulte_meg_harmadik_gyermeket_egy_kinai_asszony","timestamp":"2019. október. 28. 14:15","title":"67 évesen szülte meg harmadik gyermekét egy kínai asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","shortLead":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","id":"20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59c52db-1882-46ab-8c72-6ed642e9a1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","timestamp":"2019. október. 29. 09:33","title":"Villámgyors és jókora memóriát kaphat a Samsung Galaxy S11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a3e56-b73b-4c62-9997-a58af8b21b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5fd836-2ac0-417a-ba86-4ce4114a7477","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy alvó embertől próbálta megszerezni az italt.","shortLead":"A férfi egy alvó embertől próbálta megszerezni az italt.","id":"20191028_Egy_uveg_borert_keselt_het_evet_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea5fd836-2ac0-417a-ba86-4ce4114a7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbd0ada-e38e-4840-a128-3246f74cf213","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Egy_uveg_borert_keselt_het_evet_kapott","timestamp":"2019. október. 28. 09:26","title":"Egy üveg borért késelt, hét évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]