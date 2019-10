Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan már gyorsítva vagy lassítva is szemlélhetik kedvenc sorozataikat, filmjeiket a Netflix androidos használói.","shortLead":"Hamarosan már gyorsítva vagy lassítva is szemlélhetik kedvenc sorozataikat, filmjeiket a Netflix androidos használói.","id":"20191028_valtoztathato_lejatszasi_sebesseg_netflix_android_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf977a9-6431-482e-be2b-7cc097e75903","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_valtoztathato_lejatszasi_sebesseg_netflix_android_alkalmazas","timestamp":"2019. október. 28. 14:03","title":"A Netflix új funkciójának sokan veszik majd hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","shortLead":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","id":"20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319086ef-6bfe-4a6e-b8a6-3ec99f7f129d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","timestamp":"2019. október. 28. 08:24","title":"Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00805539-6fa6-43c9-b962-d616a6d88f53","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Évről évre egyre több ruhát vásárolunk és dobunk ki, pedig a már nem kellő ruhadarabok jelentős része még tökéletesen hordható. A használt ruhák és a textíliák újrahasznosítására irányuló technológiai lehetőségek egyelőre végesek, és az is kérdés, lesz-e egyáltalán piaca az így készült termékeknek. ","shortLead":"Évről évre egyre több ruhát vásárolunk és dobunk ki, pedig a már nem kellő ruhadarabok jelentős része még tökéletesen...","id":"20191028_Ujra_kell_egyaltalan_hasznositanunk_a_megunt_ruhakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00805539-6fa6-43c9-b962-d616a6d88f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f419468-ce11-469c-afd5-665439540ae0","keywords":null,"link":"/360/20191028_Ujra_kell_egyaltalan_hasznositanunk_a_megunt_ruhakat","timestamp":"2019. október. 28. 11:00","title":"Akármit állítanak a ruhaboltok, a megunt darabok legfeljebb matracbetétként végzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos üzenetet telefonjukra az Apple-től.","shortLead":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos...","id":"20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23388ec0-62e9-4ac3-9a3a-908ac8a8bd8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","timestamp":"2019. október. 28. 15:03","title":"Bekeményít az Apple: lekapcsolja az internetelérést minden iPhone 5-ön, melyet nem frissítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött a párt etikai testülete.","shortLead":"Döntött a párt etikai testülete.","id":"20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b5bb13-f5bd-43f3-9334-1cbc5db50a59","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 29. 15:19","title":"Kizárták az MSZP-ből a kokainozós botrányba keveredett Lackner Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor még gondot okoz neki. Illetve már nem, a cég ugyanis javított a működésen.","shortLead":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor...","id":"20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bb97b-7cbd-4866-baca-e2a9367ba99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","timestamp":"2019. október. 28. 09:03","title":"Nagyot változott a Google kereső, de elsőre alig fogja észrevenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","shortLead":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","id":"20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6070c86-21e6-4cd8-a350-da19b24a874b","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","timestamp":"2019. október. 28. 10:38","title":"Kifújolták Trumpot, amint megjelent a kivetítőn egy baseballmeccsen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","id":"20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f825dd-af3f-4fc3-bffd-1fc23b61e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","timestamp":"2019. október. 29. 10:51","title":"Újra Polt Pétert javasolják legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]