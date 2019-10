Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","shortLead":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","id":"20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce849f67-d4b0-43b3-98f1-369747d5580c","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","timestamp":"2019. október. 29. 06:34","title":"Füttyszó fogadta a fideszes képviselőket Győrben, Borkai nem jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Külügyminisztérium folyamatosan kapcsolatban van a hatóságokkal és a családdal.","shortLead":"A Külügyminisztérium folyamatosan kapcsolatban van a hatóságokkal és a családdal.","id":"20191029_Nem_a_magyar_ferfi_holttestet_talaltak_meg_Mallorcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82397e-399c-40d3-981f-0ad36ca379a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Nem_a_magyar_ferfi_holttestet_talaltak_meg_Mallorcan","timestamp":"2019. október. 29. 10:31","title":"Nem az eltűnt magyar férfi holttestét találták meg Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191030_Nezegessen_egymasra_mosolygo_Putyint_es_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488bb416-5208-4263-94e9-e86364ebe2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nezegessen_egymasra_mosolygo_Putyint_es_Orbant","timestamp":"2019. október. 30. 18:14","title":"Nézegessen egymásra mosolygó Putyint és Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. 