[{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet az amerikai járványügyi központ (CDC), amely jelentésében az e-cigarettával összefüggő, tüdőt károsító betegségek veszélyeiről ír.","shortLead":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet...","id":"20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce48f9-5071-4a5c-bb80-02d06116a036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","timestamp":"2019. október. 30. 09:03","title":"Aránytalanul nagy számban betegednek meg fiatalok az e-cigitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8addcd-920e-406a-94eb-6b71b5fdb080","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kilencven éve, 1929. október 31-én született Bud Spencer olasz színész, Terence Hill elválaszthatatlan partnere. Kettősüket gyakran emlegették az olasz spagetti-western Stan és Panjaként. ","shortLead":"Kilencven éve, 1929. október 31-én született Bud Spencer olasz színész, Terence Hill elválaszthatatlan partnere...","id":"20191031_Bud_Spencer_kilencven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8addcd-920e-406a-94eb-6b71b5fdb080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef6dd7f-ef5b-4ab6-b510-dd9c6ba6380c","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Bud_Spencer_kilencven","timestamp":"2019. október. 31. 09:55","title":"Ma lenne 90 éves Bud Spencer, a pofonosztó óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","shortLead":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","id":"20191031_hideg_fagy_zabar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36709d1a-0db6-434f-ae5b-3cc391b5b44d","keywords":null,"link":"/elet/20191031_hideg_fagy_zabar","timestamp":"2019. október. 31. 10:42","title":"Megint a zabariak fázhattak a leginkább az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszónő azt kívánja, a többi sportoló is tapasztalhassa meg, milyen érzés hazai szurkolók előtt nyerni.\r

\r

","shortLead":"Az úszónő azt kívánja, a többi sportoló is tapasztalhassa meg, milyen érzés hazai szurkolók előtt nyerni.\r

\r

","id":"20191030_Hosszu_Katinka_is_kiall_a_2023as_budapesti_atletikai_vb_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e76a3e-db4f-4a2b-a678-a0d5feb633a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Hosszu_Katinka_is_kiall_a_2023as_budapesti_atletikai_vb_mellett","timestamp":"2019. október. 30. 18:05","title":"Hosszú Katinka is kiáll a 2023-as budapesti atlétikai vb mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján történő besorolás, ítéletalkotás és diszkrimináció jelensége azonban még kevéssé tematizált. Noha a jelenség már 1969-ben nevet kapott – ageizmus –, és a nyolcvanas évektől kezdődően teret nyert az öregedő Amerika víziójának köszönhetően. Tisza Kata író, öregedéskutató és coach írása. ","shortLead":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján...","id":"20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2305e09-2fe9-419f-a7ff-e90cf79dffed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","timestamp":"2019. október. 30. 11:30","title":"Mi is megöregszünk, ugye? - Tisza Kata az életkor alapú diszkriminációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek...","id":"20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6429f-2c86-4bc3-b05e-ffc6e02e522d","keywords":null,"link":"/360/20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 08:00","title":"Radar 360: csődközeli helyzet Pécsen, lezárások Putyin miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával készített interjúját.\r

\r

","shortLead":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával...","id":"20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7362ceaa-df2d-4239-a213-e8526a98874a","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","timestamp":"2019. október. 30. 18:16","title":"Nevetséges, buta, ostoba - Kovács Zoltán interjút adott a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a085368-b52d-4e43-9787-f4bb76fd6332","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A folyókat is meg akarja tisztítani a műanyaghulladékoktól a csendes-óceáni szemétgyűjtő rendszer feltalálója.","shortLead":"A folyókat is meg akarja tisztítani a műanyaghulladékoktól a csendes-óceáni szemétgyűjtő rendszer feltalálója.","id":"20191030_folyok_megtisztitasa_muanyaghulladek_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_interceptor_hajo_the_ocean_cleanup_project","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a085368-b52d-4e43-9787-f4bb76fd6332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60060-1699-420d-89a9-23d26cb5b0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_folyok_megtisztitasa_muanyaghulladek_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_interceptor_hajo_the_ocean_cleanup_project","timestamp":"2019. október. 30. 11:03","title":"Ilyen hajó kellene a Dunára, Tiszára is: zabálja a szemetet, hogy tiszta legyen a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]