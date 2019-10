Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook részvényesei valószínűleg pezsgőt bontottak, amikor Mark Zuckerbergék közölték az elmúlt három hónap pénzügyi eredményeit.","shortLead":"A Facebook részvényesei valószínűleg pezsgőt bontottak, amikor Mark Zuckerbergék közölték az elmúlt három hónap...","id":"20191031_facebook_penzugyi_jelentes_2019q3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2438e8e5-fbb9-4fc1-87b8-5bf388dbec47","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_facebook_penzugyi_jelentes_2019q3","timestamp":"2019. október. 31. 11:03","title":"Tudta? 1056 forintot ér ön a Facebooknak minden hónapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","shortLead":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","id":"20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b37c20-9a45-4c0a-9903-efd054e471fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","timestamp":"2019. október. 30. 14:28","title":"Nem szavazta meg a női egészségügyi termékek áfacsökkentését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","shortLead":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","id":"20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcef2a77-85ee-41c1-83d2-29ee5214838f","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. október. 29. 18:24","title":"Olajfolt úszik a Dunán a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af33be31-c991-440b-b6e3-68a973b5d6c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette saját és kormánya lemondását Szaad Haríri libanoni miniszterelnök azután, hogy a közel két hete tartó, az egész országra kiterjedő tüntetések erőszakba fordultak.","shortLead":"Bejelentette saját és kormánya lemondását Szaad Haríri libanoni miniszterelnök azután, hogy a közel két hete tartó...","id":"20191029_tuntetes_eroszak_libanon_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af33be31-c991-440b-b6e3-68a973b5d6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0b7671-17cc-4cc4-8650-282cd458992e","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_tuntetes_eroszak_libanon_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2019. október. 29. 17:58","title":"A zavargások hatására lemondott a libanoni miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. A magyar-francia páros két szettben bizonyult jobbnak az Anna-Lena Grönefeld, Demi Schuurs német-holland kettősnél a Vörös csoport 2. fordulójában.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz...","id":"20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150cd2-9920-42cb-b6d1-d7ade20c660e","keywords":null,"link":"/sport/20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. október. 30. 18:01","title":"Világbajnoki elődöntőbe jutottak Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi prefektúrán négy halálos áldozatot követelő késes ámokfutás óta - közölte szerdán Didier Lallement párizsi prefektus a nemzetgyűlés vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.","shortLead":"Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi...","id":"20191030_Het_francia_rendortol_elvettek_a_szolgalati_fegyvert_radikalizalodas_gyanuja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f41e37-2dcf-48e8-9a03-23a0ba20c2c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Het_francia_rendortol_elvettek_a_szolgalati_fegyvert_radikalizalodas_gyanuja_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 20:21","title":"Hét francia rendőrtől elvették a szolgálati fegyvert radikalizálódás gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet sikerre – írja friss tanulmányában a Political Capital. 2022-re több feladata is van az ellenzéknek: erősödniük kell a kisebb településeken is, találniuk kell egy miniszterelnök-jelöltet, és meg kell győzniük a választókat, ők is tudnak kormányozni.","shortLead":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet...","id":"20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6d25-b783-4b7b-b619-857bd96ce59e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Az ellenzék úgy tudott nyerni, hogy a Fidesz nem gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]