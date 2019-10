Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A diplomaták pénzügyi vitában állnak az államkincstárral, ezért sztrájkolni kezdtek. ","shortLead":"A diplomaták pénzügyi vitában állnak az államkincstárral, ezért sztrájkolni kezdtek. ","id":"20191030_vilagszerte_bezartak_az_izraeli_kulkepviseletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b53c2-49a8-4db3-84b7-72ecb3667e05","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_vilagszerte_bezartak_az_izraeli_kulkepviseletek","timestamp":"2019. október. 30. 13:07","title":"Világszerte bezártak az izraeli külképviseletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5230ae7-bc3d-4ed8-b0a0-fd0ab800edbf","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","timestamp":"2019. október. 30. 12:05","title":"Marabu FékNyúz: Putyinhoz indulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62567be-458e-40fd-a3c9-1a35b3d064d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta Vlagyimir Putyint orosz elnököt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta Vlagyimir Putyint orosz elnököt a Liszt Ferenc repülőtéren.","id":"20191030_megerkezett_vlagyimir_putyin_budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62567be-458e-40fd-a3c9-1a35b3d064d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094c9eb3-d9ec-4734-8e15-8f788eba1454","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_megerkezett_vlagyimir_putyin_budapestre","timestamp":"2019. október. 30. 15:47","title":"Megérkezett Putyin Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","shortLead":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","id":"20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70a30bb-3b5a-4f5c-8267-1937d8efb499","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","timestamp":"2019. október. 30. 10:10","title":"Parlagfüvet tartalmazó cseppeket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","id":"20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2b20-bddf-485c-9865-8a3b5821b988","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","timestamp":"2019. október. 30. 12:42","title":"Valami nincs rendben a Ryanair rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","shortLead":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","id":"20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008956ba-8a3b-4e03-852c-531522eb820b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","timestamp":"2019. október. 30. 06:18","title":"Új autóipari óriáscég jöhet létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi győri gyárában 1200 fős létszámcsökkentés van folyamatban oly módon, hogy a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg.","shortLead":"Az Audi győri gyárában 1200 fős létszámcsökkentés van folyamatban oly módon, hogy a határozott idejű szerződéseket nem...","id":"20191030_1200_dolgozo_mondhat_bucsut_a_gyor_Audigyarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc465d50-5e47-407b-b3bf-9f2fc55f773e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_1200_dolgozo_mondhat_bucsut_a_gyor_Audigyarnak","timestamp":"2019. október. 30. 15:06","title":"G7: 1200 dolgozót küldenek el a győri Audi-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagykövetségek eddig saját hatáskörben intézték a karbantartást, most bekerült egy új szereplő a rendszerbe. ","shortLead":"A nagykövetségek eddig saját hatáskörben intézték a karbantartást, most bekerült egy új szereplő a rendszerbe. ","id":"20191030_Barati_cegre_biztak_a_kornyekbeli_kulkepviseletek_karbantartasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af2c9d-dcbe-43cf-89c7-67a5a76e52ac","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_Barati_cegre_biztak_a_kornyekbeli_kulkepviseletek_karbantartasat","timestamp":"2019. október. 30. 10:16","title":"Baráti cégre bízták a környékbeli külképviseletek karbantartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]