[{"available":true,"c_guid":"711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső hajóorvos 1908-ban készült fényképeiből rendeztek kiállítást.","shortLead":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső...","id":"20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528a02ea-412e-4127-b08e-552483b29190","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","timestamp":"2019. október. 31. 15:15","title":"Egy magyar mutatta meg Koreát a koreaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","shortLead":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","id":"20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12494d1-b892-4133-aa3c-794760dd89ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","timestamp":"2019. október. 31. 15:48","title":"Meg kell műteni Jean-Claude Junckert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három ember meghalt kanyaróban Szamoán, és a szigetország kormánya elrendelte az összes óvoda bezárását csütörtökön.","shortLead":"Három ember meghalt kanyaróban Szamoán, és a szigetország kormánya elrendelte az összes óvoda bezárását csütörtökön.","id":"20191031_szamoa_kanyaro_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8521fed-433f-4e69-84c9-1515352d794b","keywords":null,"link":"/elet/20191031_szamoa_kanyaro_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. október. 31. 11:20","title":" Bezárták Szamoa összes óvodáját a kanyarójárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A panasz szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget ügyének felülvizsgálatra.","shortLead":"A panasz szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget ügyének...","id":"20191031_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordult_a_lugos_tamado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2761be9-5aec-4a0d-b93a-ba8b73cb6907","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordult_a_lugos_tamado","timestamp":"2019. október. 31. 18:43","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordult a lúgos támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9406f7a8-e66a-4c2e-9423-5de32b404911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó a fának ütközött és kigyulladt, sofőrje a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Egy autó a fának ütközött és kigyulladt, sofőrje a helyszínen életét vesztette.","id":"20191031_Halalos_baleset_Pusztaottlakanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9406f7a8-e66a-4c2e-9423-5de32b404911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65093b05-68c7-4c08-a183-9cf91ae15433","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Halalos_baleset_Pusztaottlakanal","timestamp":"2019. október. 31. 19:36","title":"Halálos baleset Pusztaottlakánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","shortLead":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","id":"20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0ccac8-8631-4787-98ed-09ae4478661b","keywords":null,"link":"/elet/20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. október. 31. 15:23","title":"Mészáros megint segített, az SMA-s Leventének is összejött a 700 millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","shortLead":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","id":"20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99affa2f-d1f3-4227-96b9-b88cadbdaa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","timestamp":"2019. október. 31. 09:58","title":"Rábólintottak: összeállhat a gigantikus autókonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek a Google Lens kamerafunkció segítségével nézhetők meg kiterjesztett valóságban.","shortLead":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek...","id":"20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b610fd14-2b41-4407-81fd-c3f30d45654d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","timestamp":"2019. október. 31. 14:03","title":"Videó: húsvéti tojást rejtett a Google a Pixel 4-ek dobozainak hátuljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]