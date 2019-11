Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter, világbajnok Hamilton. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter...","id":"20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde1c225-4c53-4fab-8af0-e6a391799906","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","timestamp":"2019. november. 04. 08:00","title":"Radar360: Lassul jövőre a GDP, Handót ma megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","shortLead":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","id":"20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc380b1b-dda1-47fc-b02c-5e14a67db165","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 02. 11:08","title":"Videóra vették a tragikus balesetet egy floridai légi parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","shortLead":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","id":"20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf2a960-f12d-42ee-9489-df04d18977b1","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","timestamp":"2019. november. 02. 14:37","title":"Már nem üzletel pálinkával Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja meghagyni a hackereknek a lehetőséget, hogy átvegyék az irányítást a számítógép felett.","shortLead":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja...","id":"20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc74c5-0946-4f9c-aff3-be1d08046e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","timestamp":"2019. november. 04. 08:03","title":"Üzent a Google önnek is: ha Chrome-ot használ, azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","shortLead":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","id":"20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497de87-25d5-4a60-8850-ee9f3ae29a86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","timestamp":"2019. november. 02. 14:18","title":"Halálos baleset a motorpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","shortLead":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","id":"20191103_GKI_prognozis_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128f6ee-ccb5-4e85-90b6-c3e7b4401ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_GKI_prognozis_november","timestamp":"2019. november. 04. 05:25","title":"Orbán álma ugyan teljesül, mégsem lesz maradéktalan az öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","shortLead":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","id":"20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4007af1c-fbe3-4050-9304-309e15653fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. november. 04. 08:08","title":"25 súlyos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álca az volt, hogy hallássérült gyerekeknek gyűjtenek, egész jól ment az üzlet, amíg le nem buktak.","shortLead":"Az álca az volt, hogy hallássérült gyerekeknek gyűjtenek, egész jól ment az üzlet, amíg le nem buktak.","id":"20191103_Csalo_adomanygyujtoket_fogott_el_a_rendorseg_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc71226-478f-489f-b99f-33b4505ce740","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Csalo_adomanygyujtoket_fogott_el_a_rendorseg_Budapesten","timestamp":"2019. november. 03. 09:23","title":"Csaló adománygyűjtőket fogott el a rendőrség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]