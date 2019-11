Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20191104_Kamion_es_szemelyauto_karambolozott_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b4ade9-51d4-4b9f-b11c-f2c503ba67cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Kamion_es_szemelyauto_karambolozott_Obudan","timestamp":"2019. november. 04. 09:42","title":"Kamion és személyautó karambolozott Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál, melyben bemutatják, milyen tragikus a helyzet a Fancsika I-es tározóban, valamint a Hármashegyi-tónál – írta a Blikk.","shortLead":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és...","id":"20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9552029-e3b4-49e6-a65b-9daa1274bbdf","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","timestamp":"2019. november. 03. 10:44","title":"Ezrével pusztulnak el a halak a kiszáradt erdőspusztai horgásztavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","shortLead":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","id":"20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a66095d-124e-4591-ac16-86ec631e1221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","timestamp":"2019. november. 02. 21:15","title":"Szabálytalankodó és leckéztetője rémületes csörtéjét vették videóra az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","shortLead":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","id":"20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba1a5e5-420d-4f7c-880a-9d45026abbf7","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","timestamp":"2019. november. 04. 12:17","title":"Székesfehérvárra utazik a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elgázolt egy embert a vonat Porpác és Sárvár között - közölte a Mávinform.","shortLead":"Elgázolt egy embert a vonat Porpác és Sárvár között - közölte a Mávinform.","id":"20191103_Ujabb_vasuti_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f825d0b-e6a4-443b-9f7e-9bedec4ad517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Ujabb_vasuti_gazolas","timestamp":"2019. november. 03. 08:55","title":"Újabb vasúti gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka, amelyet Nino Cerruti tett naggyá fél évszázaddal ezelőtt. Most eljött az ideje annak, hogy a műgyűjtők szűk körén túl a szélesebb közvélemény is megismerkedjen egy másik Cerrutival, nevezetesen a műgyűjtő Francesco Federico Cerrutival. Neve hazájában eddig is jól csengett, mert bár gyűjtőként rendkívül visszahúzódó volt, az ehhez szükséges tőkét az apja által 1925-ben alapított, de már neki köszönhetően piacvezetővé vált, közismert könyvkötőcég alapozta meg, főként a telefonkönyvbizniszben. Élete csaknem egy évszázadot ívelt át: 1922-ben született Genovában, és 2015-ben halt meg Torinóban. ","shortLead":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka...","id":"20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c39976-3311-482f-aa4d-b908ae8a7a33","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","timestamp":"2019. november. 04. 15:19","title":"A magányos könyvkötő villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós gokartozást.","shortLead":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós...","id":"20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551f594-af43-4de9-8f17-097d52c98cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","timestamp":"2019. november. 02. 18:03","title":"Remek újdonsággal állt elő a Nintendo a Mario Kart Tourhoz, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","shortLead":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","id":"20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d66b5-42d6-4b98-a555-a5278608f9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","timestamp":"2019. november. 02. 17:28","title":"„Nem vagyunk szálloda senki dzsihadistái számára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]