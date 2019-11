Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","shortLead":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","id":"20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1957d282-0dfe-48f0-85ae-56d7f4b3bfe6","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","timestamp":"2019. november. 04. 11:21","title":"Teljesen kiszáradt több tó Debrecen közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról. Izgalmas és kecses lesz az újdonság, legfeljebb az ára lesz kicsit lelombozó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról...","id":"20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fb643f-89cf-4176-8b31-25a6ca2094ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","timestamp":"2019. november. 04. 11:03","title":"Kiszivárgott fotó: ilyen a Motorola nagy klasszikus telefonjának most érkező, összehajtható kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van az a pénz, aminek pusztán már az ígérete is képes válságba jutott házasságokat megmenteni – még ha esetleg csak átmenetileg is. Ezt látszik bizonyítani a nemrég nyilvánosságra hozott friss statisztika, amely a válások számának tavalyi jelentős visszaeséséről árulkodik.","shortLead":"Van az a pénz, aminek pusztán már az ígérete is képes válságba jutott házasságokat megmenteni – még ha esetleg csak...","id":"201944_kevesebb_bontoper_azegykek_konnyebben_valnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dcacc5-f495-4979-b088-25bea8ea7d0f","keywords":null,"link":"/360/201944_kevesebb_bontoper_azegykek_konnyebben_valnak","timestamp":"2019. november. 05. 09:30","title":"Pénzt kaptak a családok, kevesebb lett a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","shortLead":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","id":"20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc4000-b8dd-4266-9f4f-d623913697b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","timestamp":"2019. november. 03. 22:08","title":"Eltört a motoros gerince a rázuhant vastag ágtól, 22 milliós kártérítést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért a kereséséhez.","shortLead":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért...","id":"20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac14dd1-14c4-42a2-aa20-c276fc89fa70","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","timestamp":"2019. november. 04. 10:07","title":"Holtan találták meg a magyar zongoraművész édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30 Pro is kapott. De van, amiben a Xiaomi minden eddigi telefont felülmúlt.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a806532a-84f1-48fd-b89e-8ed9d2aba6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","timestamp":"2019. november. 05. 18:03","title":"Versenytársat kapott a világ legjobb kamerájával felszerelt Huawei-mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak hétfői budapesti látogatása előtt Heiko Maas német külügyminiszter. A szociáldemokrata politikus hisz abban, hogy lesz még összeurópai megoldása a menekültkérdésnek, és a magyarok kapcsán nem a gulyás vagy a termálfürdő számára a fontos. Kérdéseinket írásban tettük fel a miniszternek.","shortLead":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4689bd-c820-4700-9d87-c94b0bb76022","keywords":null,"link":"/itthon/20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","timestamp":"2019. november. 04. 06:30","title":"Német külügyminiszter a magyar EU-költésekről: Én nem így értettem a kancellár asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Két, egyszerre megjelent kutatás is ugyanazt a megállapítást tette: a kanyaróvírus nem csak az általa okozott megbetegedés miatt veszélyes.","shortLead":"Két, egyszerre megjelent kutatás is ugyanazt a megállapítást tette: a kanyaróvírus nem csak az általa okozott...","id":"20191104_kanyaro_virus_megbetegedes_immunrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3701efde-57b7-4369-9361-1bc06437d515","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kanyaro_virus_megbetegedes_immunrendszer","timestamp":"2019. november. 04. 12:03","title":"Sokkal nagyobb bajt csinál a kanyaróvírus, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]