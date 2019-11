Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a privát beszélgetések is illetéktelenek kezébe kerülhettek a legújabb adatvédelmi botrányban.","shortLead":"Még a privát beszélgetések is illetéktelenek kezébe kerülhettek a legújabb adatvédelmi botrányban.","id":"20191104_adatszivargas_condition_black_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327991e2-51b8-4541-a1a2-208db59611fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_adatszivargas_condition_black_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. november. 04. 08:33","title":"Kínos helyzetbe kerülhetnek a szexoldalak látogatói, több millió adat szivároghatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban a választási kampány célegyenesében. A kormányzó szocialisták azt remélik, ez nekik kedvez majd.","shortLead":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban...","id":"201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128dc6ff-646b-40d7-a6fc-3a2178a4a443","keywords":null,"link":"/360/201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","timestamp":"2019. november. 03. 16:00","title":"Franco hamvai bekerültek a spanyol kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ a Duma Aktuál csapata, amely ezúttal Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde alapján kutatta gyökereinket. Mármint a származásunkat. ","shortLead":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi...","id":"20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b638b287-2dd9-4924-9453-c22b98616594","keywords":null,"link":"/360/20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","timestamp":"2019. november. 04. 19:00","title":"Nicsak egy kipcsak: a catering miatt kedveli Orbán a türköket? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet megalkotója, aki egy sor más felfedezésével hozzájárult mai világunkhoz.","shortLead":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet...","id":"20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601267-c018-4a3b-b94e-3727118402a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","timestamp":"2019. november. 05. 07:03","title":"25 évesen lett professzor, borzasztó előadó volt, de rengeteg mindent köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","shortLead":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","id":"20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6eb0a-c68a-4ec2-8386-71abaf966532","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","timestamp":"2019. november. 03. 12:16","title":"Elérhetőek az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb fejlesztőket egyaránt érintve, egyúttal megváltoztatva az alkalmazáshoz kapcsolódó csillagok számát is.","shortLead":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb...","id":"20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92738bda-aa72-4561-aa74-14ee3ab32312","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","timestamp":"2019. november. 04. 15:03","title":"Gondban a fejlesztők: sok millió értékelés tűnt el az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]