[{"available":true,"c_guid":"8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","shortLead":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","id":"20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba183b-80b8-4b3e-a06b-4f451716add1","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","timestamp":"2019. november. 04. 05:47","title":"Ma meg is szavazhatják Handó Tündét alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már fotót is lehetett látni arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S11 kamerája, a jelek szerint nem biztos, hogy az kerül majd a telefonba.","shortLead":"Bár már fotót is lehetett látni arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S11 kamerája, a jelek szerint nem biztos...","id":"20191105_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dccd325-f8ba-4a39-be75-ce5f577121bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera_android","timestamp":"2019. november. 05. 12:33","title":"Izgalmas dolgot pletykálnak a Samsung Galaxy S11-ről, most épp a kamerájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az Európai Unió életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat a keresztyén és nemzeti identitás elvesztésével - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a leányfalui református templom hálaadó istentiszteletén.","shortLead":"A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az Európai Unió életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat...","id":"20191103_Gulyas_ugy_kell_novekedni_hogy_ne_vesszen_el_a_nemzeti_identitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fa1e2-cf76-46f4-a365-fa6b99a8d464","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Gulyas_ugy_kell_novekedni_hogy_ne_vesszen_el_a_nemzeti_identitas","timestamp":"2019. november. 03. 19:37","title":"Gulyás: Úgy kell növekedni, hogy ne vesszen el a nemzeti identitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","shortLead":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","id":"20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c199d43a-3dd1-46f5-9762-64c158012b33","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","timestamp":"2019. november. 04. 06:10","title":"Összejött egy alkalmazottal, kirúgták a McDonald's vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e877d561-164e-482f-a696-a8f871fb52b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyik magánegészségügyi cég vette meg a másikat. ","shortLead":"Egyik magánegészségügyi cég vette meg a másikat. ","id":"201944_affidea_magyarorszag_plazalazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e877d561-164e-482f-a696-a8f871fb52b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650b6af7-dfb2-4c5c-8163-8d147860ab30","keywords":null,"link":"/360/201944_affidea_magyarorszag_plazalazban","timestamp":"2019. november. 04. 16:00","title":"Új tulajdonosnál a plázás magánrendelők ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfc956b-f108-4d3f-85a6-0a1125964230","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárulta végre a Microsoft, mikortól lesz használható új, Chromium alapú Edge böngészője. A debütálás közelebb van, mint gondolnánk.","shortLead":"Elárulta végre a Microsoft, mikortól lesz használható új, Chromium alapú Edge böngészője. A debütálás közelebb van...","id":"20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bfc956b-f108-4d3f-85a6-0a1125964230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f08da41-2cf4-4bab-9ff9-879b19e20dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo_letoltes","timestamp":"2019. november. 04. 16:03","title":"Itt a dátum, ekkor jön a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt megháromszorozódott az ukrán, szerb és vietnámi vendégmunkások száma Magyarországon. De majdnem kétezren dolgoznak Indiából is.\r

\r

","shortLead":"Két év alatt megháromszorozódott az ukrán, szerb és vietnámi vendégmunkások száma Magyarországon. De majdnem kétezren...","id":"20191105_Magyarorszag_a_vendegmunkasok_paradicsoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120a5a8-878a-4282-9ed8-0ae4f0ec1cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Magyarorszag_a_vendegmunkasok_paradicsoma","timestamp":"2019. november. 05. 05:23","title":"Magyarország, a vendégmunkások paradicsoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a tömegközlekedés helyzete Miskolcon: járatok szűntek meg, csúcsra járnak a túlórák a városi közlekedési vállalatnál a sofőrhiány miatt. Az új polgármester vizsgálatot, következményeket ígér, és tűzoltásba fogott.","shortLead":"Egyre súlyosabb a tömegközlekedés helyzete Miskolcon: járatok szűntek meg, csúcsra járnak a túlórák a városi...","id":"20191105_Jaratokat_kellett_megszuntetni_Miskolcon_a_soforhiany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e03614-f470-4ca6-976f-dfa986ce2c65","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Jaratokat_kellett_megszuntetni_Miskolcon_a_soforhiany_miatt","timestamp":"2019. november. 05. 11:43","title":"Tömegközlekedési járatokat kellett megszüntetni Miskolcon a sofőrhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]