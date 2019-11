Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","shortLead":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","id":"20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6531fea-ca6d-4011-b1a7-ffaaa7bd5bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","timestamp":"2019. november. 05. 16:50","title":"15 százalékos béremelésre hajtanak a BKV-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért a kereséséhez.","shortLead":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért...","id":"20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac14dd1-14c4-42a2-aa20-c276fc89fa70","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","timestamp":"2019. november. 04. 10:07","title":"Holtan találták meg a magyar zongoraművész édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan kerültek összetűzésbe a hatalommal és miként hatott ez az alkotásaikra. Aknay János és ef Zámbó István is visszaemlékezik a közös múltra. ","shortLead":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan...","id":"201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361ea5d0-db8f-44ff-84b6-2ffd9fd185c1","keywords":null,"link":"/360/201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","timestamp":"2019. november. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Kitartó tagadás két hónap, beismerő vallomás két év\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","shortLead":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","id":"20191104_Sok_esovel_indul_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2c0b20-f445-4786-bdfc-938c3c18dbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Sok_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 04. 05:17","title":"Sok esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők petícióban válaszoltak. ","shortLead":"Még október 23-án gyújtott fel egy szélsőjobboldali csoport egy zászlót az Aurórában. A színészek és a rendezők...","id":"20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0773b91e-56d0-449e-b76d-df193bbc0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc50855-44c0-46dd-bbbe-3e24d48e8412","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Szivarvanyzaszloegetes_szineszek_szinhazak_peticio","timestamp":"2019. november. 05. 14:05","title":"A Radnóti, az Örkény és a Katona tagjai is kiálltak a szivárványzászló-égetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de szeretne vele beszélni.","shortLead":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de...","id":"20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87de70-eb29-4829-a764-a6206e767c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Baranyi Krisztina beszélni szeretne Karácsony Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban például a nagyon helyinek tűnő beruházásokat is valamilyen állami cég szokta lebonyolítani.","shortLead":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban...","id":"201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ecf216-40d0-48be-a587-6d2b7590b41f","keywords":null,"link":"/360/201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","timestamp":"2019. november. 04. 07:00","title":"Az oligarcháknak nem fog fájni az önkormányzati őrségváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-bérletesek lehetnek a novemberi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány nyertesei, de azok is kaphatnak kedvezményt, akik nem napi ingázásra használják a kocsijukat.","shortLead":"A BKV-bérletesek lehetnek a novemberi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány nyertesei, de azok is kaphatnak...","id":"20191104_BKVberlettel_olcsobb_lehet_a_kotelezo_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d39661-556c-48df-ac70-8eba7917d379","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_BKVberlettel_olcsobb_lehet_a_kotelezo_biztositas","timestamp":"2019. november. 04. 08:14","title":"BKV-bérlettel olcsóbb lehet a kötelező biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]