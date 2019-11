Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36420c63-6abb-43f7-bdc0-115341e591f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult az Év Bortermelője Magyarországon díj 2019-es jelölési szakasza. Több mint 250 szakember, a szőlész-borász, vendéglátó szakma és a szaksajtó felkért képviselői jelöléseinek összesítése után a Magyar Bor Akadémia kihirdette azt a hat, legtöbb szavazatot elnyerő termelőt, akik esélyesek a rangos címre. ","shortLead":"Lezárult az Év Bortermelője Magyarországon díj 2019-es jelölési szakasza. Több mint 250 szakember, a szőlész-borász...","id":"20191106_Ev_Bortermeloje__megvannak_a_jeloltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36420c63-6abb-43f7-bdc0-115341e591f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aac38fa-f36a-4f35-9b9d-f2e04c05ebf5","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Ev_Bortermeloje__megvannak_a_jeloltek","timestamp":"2019. november. 06. 09:15","title":"Megvannak a jelöltek az Év Bortermelője címre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df37da06-bf7a-4abf-8523-99e835f65507","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván megörökítették a kísérletet, felkavaró felvétel született belőle.","shortLead":"Nyilván megörökítették a kísérletet, felkavaró felvétel született belőle.","id":"20191105_A_hulyeseg_tenyleg_faj_egy_skot_ferfi_a_sajat_fenekebol_akart_kiloni_egy_tuzijatekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df37da06-bf7a-4abf-8523-99e835f65507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fcf848-dda5-4707-8a6b-fefdb0bb7d46","keywords":null,"link":"/elet/20191105_A_hulyeseg_tenyleg_faj_egy_skot_ferfi_a_sajat_fenekebol_akart_kiloni_egy_tuzijatekot","timestamp":"2019. november. 05. 09:57","title":"A hülyeség tényleg fáj: a saját fenekéből akart kilőni egy tűzijátékot egy skót férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f3e84-18b7-425e-b6fc-8799cd43496f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nyílt ki a CST-100 Starliner nevű űrhajó három ejtőernyőjének egyike a hétfőn végrehajtott létfontosságú próbarepüléskor. Az ejtőernyők lassítják le az űrkapszulát, amikor szuperszonikus sebességgel visszatér a Földre.\r

","shortLead":"Nem nyílt ki a CST-100 Starliner nevű űrhajó három ejtőernyőjének egyike a hétfőn végrehajtott létfontosságú...","id":"20191105_boeing_cst_100_starliner_urhajo_ejtoernyo_nem_nyilt_ki_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154f3e84-18b7-425e-b6fc-8799cd43496f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cd93c9-2a43-46d8-802d-e16ddae9cd92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_boeing_cst_100_starliner_urhajo_ejtoernyo_nem_nyilt_ki_video","timestamp":"2019. november. 05. 14:03","title":"Videó: Nem nyílt ki az egyik ejtőernyő a Boeing űrhajójának tesztrepülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","shortLead":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","id":"20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc959234-d970-42d6-ac7c-de94d013124b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","timestamp":"2019. november. 06. 18:15","title":"Nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év egészében még így is kétszámjegyű a növekedés.","shortLead":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év...","id":"20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89248be2-ca7e-456d-b474-99cb25f3d374","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","timestamp":"2019. november. 06. 07:48","title":"Óriásit esett a Ferrari nyeresége, de így is van okuk az optimizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal, hogy a fenntarthatóságból nemcsak művészi, hanem gazdasági szempontból is a legtöbbet igyekeztek kihozni. A bevétel persze nem mérhető a hasonló területen mozgó, esetenként akár dollármilliókat is érő külföldi cégekéhez – ezek kicsi, néha savanyú, nagyon magyar sikertörténetek.","shortLead":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal...","id":"20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6570419-ef63-4984-b7a0-51bf8d7d84d7","keywords":null,"link":"/360/20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","timestamp":"2019. november. 06. 13:00","title":"Jó üzlet hulladékból készíteni műalkotásokat, de meg kell küzdeni az alapanyagért is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","shortLead":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","id":"20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1575c98-3c1b-460f-b52b-52259572179e","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","timestamp":"2019. november. 04. 21:17","title":"Louis C. K. újra Budapesten lép fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]