[{"available":true,"c_guid":"cb93f0ff-824a-4f0e-96f9-5d0a64c7fa04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezd igazán beindulni a német óriásvállalat elektromosautó-dömpingje. ","shortLead":"Kezd igazán beindulni a német óriásvállalat elektromosautó-dömpingje. ","id":"20191105_Maris_jon_a_Volkswagen_ujabb_elektromos_autoja_az_ID4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb93f0ff-824a-4f0e-96f9-5d0a64c7fa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5bac-a715-40b2-bc6d-127703834dec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Maris_jon_a_Volkswagen_ujabb_elektromos_autoja_az_ID4","timestamp":"2019. november. 05. 10:10","title":"A Volkswagen Tiguannak is jön az elektromos megfelelője ID.4 néven ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59132fdc-f5a9-4437-825e-5c758d548667","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megdicsérte II. Erzsébet angol királynőt a PETA nemzetközi állatvédő szervezet kedden, mert az uralkodó állatprém helyett műszőrmével díszített ruhát visel.","shortLead":"Megdicsérte II. Erzsébet angol királynőt a PETA nemzetközi állatvédő szervezet kedden, mert az uralkodó állatprém...","id":"20191106_Allatvedok_megdicsertek_az_angol_kiralynot_mert_muszormet_visel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59132fdc-f5a9-4437-825e-5c758d548667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d08546-b930-48ff-a294-51b1ae4b6b92","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Allatvedok_megdicsertek_az_angol_kiralynot_mert_muszormet_visel","timestamp":"2019. november. 06. 13:26","title":"Állatvédők megdicsérték az angol királynőt, mert műszőrmét visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","shortLead":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","id":"20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1575c98-3c1b-460f-b52b-52259572179e","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","timestamp":"2019. november. 04. 21:17","title":"Louis C. K. újra Budapesten lép fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb862a-1c5f-4ea7-84e6-1989883eb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","timestamp":"2019. november. 05. 07:59","title":"Akár 636 lóerő: a benzines és a dízel 8-as BMW-k is erősebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Körbedicsérték egymást a kormány, az MNB és a kamara előadói a kisvállalkozások segítéséről szóló stratégián, de arról alig beszéltek, hogy milyen stratégiával lehet megerősíteni a legkisebb magyar vállalkozásokat. A 2019 és 2030 közötti stratégia bemutatásán megígérték, hogy a NAV beszáll a járulék- és áfabevallások elkészítésébe, létrehozzák a Magyar Multikat, és tovább csökkentik a bürokráciát, de leginkább 2019-2021-es terveket hallgathattunk meg, a 2021 és 2030 közötti időszakról szinte semmi nem derült ki.","shortLead":"Körbedicsérték egymást a kormány, az MNB és a kamara előadói a kisvállalkozások segítéséről szóló stratégián, de arról...","id":"20191105_kkv_strategia_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e516c154-df05-4a08-9828-b10498ea7fa5","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_kkv_strategia_konferencia","timestamp":"2019. november. 05. 09:34","title":"Itt a kormány nagy terve a kis cégek megerősítésére - 2030-ig szóló stratégiát hirdetnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","shortLead":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","id":"20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a363a-5df7-429b-98c7-06f6e62e5117","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","timestamp":"2019. november. 05. 19:03","title":"Arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook a felhasználók azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Visszatérők az MSZP–SZDSZ-korszakból, rekordmeleg október, arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Visszatérők az MSZP–SZDSZ-korszakból, rekordmeleg október, arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook. A hvg360...","id":"20191106_Radar_360_nekunk_eri_meg_legjobban_az_EUtagsag_ujabb_vallomas_Trump_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903d971-1634-4183-904a-bd4bfcfbfa6e","keywords":null,"link":"/360/20191106_Radar_360_nekunk_eri_meg_legjobban_az_EUtagsag_ujabb_vallomas_Trump_ellen","timestamp":"2019. november. 06. 08:00","title":"Radar 360: nekünk éri meg legjobban az EU-tagság, újabb vallomás Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]