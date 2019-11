Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"114a9d22-ceb1-40dd-ad98-b1ec99c8d36e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy működik, mint a Photoshop, mert ez maga a Photoshop – ezekkel a szavakkal jellemzi az Adobe a legismertebb és legnépszerűbb programjának iPadre elérhető változatát.","shortLead":"Úgy működik, mint a Photoshop, mert ez maga a Photoshop – ezekkel a szavakkal jellemzi az Adobe a legismertebb és...","id":"20191105_adobe_photoshop_ipad_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114a9d22-ceb1-40dd-ad98-b1ec99c8d36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586968d0-17e0-4e57-a0ee-a74ede736d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_adobe_photoshop_ipad_letoltes","timestamp":"2019. november. 05. 10:03","title":"Használ Photoshopot? És iPadet? Akkor van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cca20bf-1cf3-44f3-9f58-ef7d237e29d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eső lesz a legjellemzőbb időjárási esemény kedden, mégpedig sok, érdemes úgy készülni. Az ország egyes pontjain viszont akár 23 fok is lehet.\r

\r

","shortLead":"Az eső lesz a legjellemzőbb időjárási esemény kedden, mégpedig sok, érdemes úgy készülni. Az ország egyes pontjain...","id":"20191105_Ma_is_leszakad_az_eg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cca20bf-1cf3-44f3-9f58-ef7d237e29d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c8b942-eafb-4e2d-b8c1-8bdcef8c0431","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Ma_is_leszakad_az_eg","timestamp":"2019. november. 05. 05:10","title":"Ma is leszakad az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7e6b78-41d1-4de8-90c7-f595d5adea98","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókorból és a középkorból származó hajók maradványait találták meg görög régészek az égei-tengeri Kászosz-sziget partjainál.","shortLead":"Az ókorból és a középkorból származó hajók maradványait találták meg görög régészek az égei-tengeri Kászosz-sziget...","id":"20191105_okori_kozepkori_hajoroncsok_egei_tenger_kaszosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7e6b78-41d1-4de8-90c7-f595d5adea98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf2cfe-639a-4308-adc6-a231f7763eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_okori_kozepkori_hajoroncsok_egei_tenger_kaszosz","timestamp":"2019. november. 05. 20:03","title":"2300 éves hajóroncsot találtak az Égei-tenger mélyén, rakomány is fennmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9add57-2371-47e3-9118-33df95021bcc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191105_Marabu_FekNyuz_Polt_Peter_az_eltakarito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9add57-2371-47e3-9118-33df95021bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ea817a-2641-4f1b-a2a1-ccbcb22a9121","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Marabu_FekNyuz_Polt_Peter_az_eltakarito","timestamp":"2019. november. 05. 16:25","title":"Marabu FékNyúz: Polt Péter, az eltakarító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné a személyével hátráltatni a város további fejlődését.","shortLead":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné...","id":"20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b3488-6103-4095-9ca9-34fb7e2ecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","timestamp":"2019. november. 06. 10:41","title":"Ebben a levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói nyílt levélben szólítják fel az Európai Unió vezetőit a természeti értékek pusztításának megállítására. A riasztó mértékű csökkenés mára a teljes agrár-életközösséget fenyegeti: tetten érhető a madár- és emlősfajok állományaiban éppúgy, mint a kétéltű- és hüllőfajok, valamint az ízeltlábúak különböző csoportjaiban. ","shortLead":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói...","id":"20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd8747-ee69-49fe-b6a6-24434744bbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","timestamp":"2019. november. 05. 12:03","title":"2500 kutató egybehangzóan állítja: az intenzív mezőgazdálkodás elpusztítja a természetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag támogatott hitel és egy államilag támogatott állampapír-konstrukció kell csak és most mindkettő elérhető.","shortLead":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag...","id":"20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33177bd2-98e2-4c1d-ae66-751af238a098","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","timestamp":"2019. november. 05. 19:14","title":"Milliókat lehet kaszálni, ha babaváró hitelt és az állami szuperkötvényt kombinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","shortLead":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","id":"20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee492526-0843-4f10-952b-1bc381ba6a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","timestamp":"2019. november. 06. 07:30","title":"Fának csapódott egy autó Koroncónál, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]