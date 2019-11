Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","shortLead":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","id":"201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f28205-cd8d-4025-9e69-9e3685231689","keywords":null,"link":"/360/201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","timestamp":"2019. november. 08. 12:00","title":"Két tudós csavart egyet az űrlift ötletén, így megvalósítható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti főpolgármester repülés helyett 13 órát vonatozott Berlinbe.","shortLead":"A budapesti főpolgármester repülés helyett 13 órát vonatozott Berlinbe.","id":"20191108_Karacsony_Gergely_Greta_Thunberget_koppintja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a36175-232f-43f1-846d-97e95d8d4a88","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Karacsony_Gergely_Greta_Thunberget_koppintja","timestamp":"2019. november. 08. 14:51","title":"Karácsony Gergely Greta Thunberget koppintja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajk László özvegye ugyanígy tiltakozását fejezte ki.","shortLead":"Rajk László özvegye ugyanígy tiltakozását fejezte ki.","id":"20191109_Solt_Ottilia_lanya_is_tiltakozik_Schmidt_Marianal_nem_kerulhet_emlekbelyegre_anyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9e0dc-4353-472e-be2c-e1263d5f6535","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Solt_Ottilia_lanya_is_tiltakozik_Schmidt_Marianal_nem_kerulhet_emlekbelyegre_anyja","timestamp":"2019. november. 09. 09:33","title":"Solt Ottilia lánya is tiltakozik Schmidt Máriánál, nem kerülhet emlékbélyegre anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán Viktor. Recep Tayyip Erdogan budapesti látogatásának hátterében ennél pragmatikusabb részletek is megbújnak: a keleti nyitás a magyar kereskedelemnek és a belpolitikai üzeneteknek is kedvezhet. Na meg persze az Orbán-család személyes kapcsolatainak. ","shortLead":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán...","id":"20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac4b41d-c44a-4b0f-8ec8-67fd2cafedac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 07. 14:04","title":"Jó oka van Orbánnak, hogy udvaroljon a törököknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","shortLead":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","id":"20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ebbfe-f1d0-496e-9957-719738223e60","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Macronnak sikerült jókora botrányt kirobbantania azzal, hogy a NATO agyhaláláról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy miként valósítanák meg a gyártók az idei (és valószínűleg a jövő) év slágerét, az összehajtható telefont. A Xiaomi egyik elképzelése a Motoroláéra hajaz.","shortLead":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy miként valósítanák meg a gyártók az idei (és valószínűleg a jövő) év slágerét...","id":"20191108_xiaomi_szabadalom_kagylo_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7fd663-907c-4fe5-a962-6a37f39543e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_xiaomi_szabadalom_kagylo_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. november. 08. 14:03","title":"Megirigyelte a Xiaomi a Motorola összehajtható telefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","shortLead":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","id":"20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de0fc45-e927-4a93-a44b-bd599e5ee0c3","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 08. 11:47","title":"Ritka bőrbetegségben szenved egy csecsemő, ezért a szülei otthagyták egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]