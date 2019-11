Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg a Fidesz Gulyás Gergelyéket okolja, Orbán Viktor azért megköszönte a türelmet. Parfümfogás és ritkán látható, de annál látványosabb természeti jelenség. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Míg a Fidesz Gulyás Gergelyéket okolja, Orbán Viktor azért megköszönte a türelmet. Parfümfogás és ritkán látható, de...","id":"20191108_Radar360_Tuntetokre_haritjak_a_kaoszt_durva_halalos_baleset_Ujpesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df97c67-c24d-4480-ac6d-f75708d080ec","keywords":null,"link":"/360/20191108_Radar360_Tuntetokre_haritjak_a_kaoszt_durva_halalos_baleset_Ujpesten","timestamp":"2019. november. 08. 17:30","title":"Radar360: Tüntetőkre hárítják a káoszt, durva halálos baleset Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas jelentésében az ENSZ.","shortLead":"Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas...","id":"20191109_A_torokok_megint_olyan_helyen_avatkoztak_be_ahol_nagyon_nem_kellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d17265-3065-479e-831b-99b24f0312b9","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_torokok_megint_olyan_helyen_avatkoztak_be_ahol_nagyon_nem_kellene","timestamp":"2019. november. 09. 08:32","title":"A törökök megint olyan helyen avatkoztak be, ahol nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött az Európai Bizottság új jelentése: nehéz időszakot jósolnak Magyarországon.","shortLead":"Kijött az Európai Bizottság új jelentése: nehéz időszakot jósolnak Magyarországon.","id":"20191107_oszi_gazdasagi_prognozis_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7585e980-c46c-46c9-8fd8-c87b572d20c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_oszi_gazdasagi_prognozis_magyarorszag","timestamp":"2019. november. 07. 12:48","title":"Elemezte a családvédelmi akcióterv hatását Brüsszel, íme a vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel, hogy annak eredményét nem veszik most figyelembe. ","shortLead":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel...","id":"20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893f5a10-7858-49c6-a843-a1366c5db253","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","timestamp":"2019. november. 08. 13:33","title":"Freund Tamás kapta a legtöbb szavazatot az MTA elnökjelöltségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten tarthatják meg a magyar biztosjelölt meghallgatását.","shortLead":"Jövő héten tarthatják meg a magyar biztosjelölt meghallgatását.","id":"20191107_Hivatalossa_valt_bovitesert_felelos_EUbiztos_lehet_Varhelyi_Oliver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e746ef5a-f578-44c3-9613-742f07796abb","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Hivatalossa_valt_bovitesert_felelos_EUbiztos_lehet_Varhelyi_Oliver","timestamp":"2019. november. 07. 15:09","title":"Hivatalos: bővítésért felelős EU-biztos lehet Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kövér László gyakorlatilag az egyetlen, aki a pozícióvesztés kockázata nélkül ma is beolvashat Orbán Viktornak, ha szerinte félrecsúsztak a dolgok.","shortLead":"Kövér László gyakorlatilag az egyetlen, aki a pozícióvesztés kockázata nélkül ma is beolvashat Orbán Viktornak, ha...","id":"201945_politikai_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d5f07-2b6f-4efe-a6fd-ed0e972e94ab","keywords":null,"link":"/360/201945_politikai_veteran","timestamp":"2019. november. 07. 11:15","title":"Az 1-es számú Fidesz-tagkönyv birtokosa ma is beszólhat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a polgármester is megerősítette.","shortLead":"Ezt a polgármester is megerősítette.","id":"20191107_Megsem_szavaz_a_zugloi_testulet_a_parkolasrol_egyelore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cfde91-d08b-411c-93ed-301f3517d0db","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Megsem_szavaz_a_zugloi_testulet_a_parkolasrol_egyelore","timestamp":"2019. november. 07. 13:58","title":"Egyelőre nem szavaz a zuglói testület a parkolási szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bölcs Várat 8,7 milliárd forintért vette meg a jegybank cége, a Pallas Athéné Domus Sapientiae alapítványtól. Amit egyébként a Magyar Nemzeti Bank alapított.","shortLead":"A Bölcs Várat 8,7 milliárd forintért vette meg a jegybank cége, a Pallas Athéné Domus Sapientiae alapítványtól. Amit...","id":"20191108_Az_MNB_leanyvallalata_megvette_a_regi_budai_varoshazat_a_sajat_alapitvanyatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05896234-2c33-446e-bba4-0fd7dd96fe13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Az_MNB_leanyvallalata_megvette_a_regi_budai_varoshazat_a_sajat_alapitvanyatol","timestamp":"2019. november. 08. 19:25","title":"Az MNB leányvállalata megvette a régi budai városházát a jegybank alapítványától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]