[{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás és a kormányfő lemondása kényesen érinti a Hezbollah mozgalmat.","shortLead":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás...","id":"201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b828e4-456e-4c6a-bdf1-8ebf83474c00","keywords":null,"link":"/360/201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","timestamp":"2019. november. 10. 12:00","title":"A WhatsApp megadóztatásának ötlete hozhat rendszerváltást Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00882253-965d-4fd0-8eb6-b9d9c94dc239","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Iowában egy gyilkos azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve, így most szabadlábra kell helyezni őt. A bíróság elutasította a beadványt - jelentette pénteken az amerikai közszolgálati rádió (NPR) a Des Moines Register című helyi lap nyomán.","shortLead":"Iowában egy gyilkos azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve...","id":"20191109_Iowaban_egy_gyilkos_azt_allitja_letoltotte_eletfogytig_tarto_bortonbunteteset_mert_egyszer_leallt_a_szive_es_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00882253-965d-4fd0-8eb6-b9d9c94dc239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6210ee-fffc-4469-8e46-dc286f611de8","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Iowaban_egy_gyilkos_azt_allitja_letoltotte_eletfogytig_tarto_bortonbunteteset_mert_egyszer_leallt_a_szive_es_meghalt","timestamp":"2019. november. 09. 09:58","title":"Iowában egy gyilkos azt állítja: letöltötte életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb hitelkeretet, mint felesége, hogy az asszony hitelbesorolása sokkal jobb volt, mint az övé.","shortLead":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb...","id":"20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7b821-f9a6-422e-9a5c-e59044975bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","timestamp":"2019. november. 10. 14:34","title":"Szexizmussal vádolják az egyik amerikai nagybank adósbesorolási algoritmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","shortLead":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","id":"20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea91dfef-d4b4-4220-a667-f10f2c142844","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","timestamp":"2019. november. 10. 20:12","title":"500-600 amerikai katona marad Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.\r

","shortLead":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét –...","id":"20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf9e54-8ce8-46e7-b11d-2b8e19d77ce7","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","timestamp":"2019. november. 10. 08:37","title":"Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat dohányoznak, és elhíznak. Az ország gyakorlatilag kettészakadt, a városokban élők egészségi helyzete a nyugatiakét közelíti, a vidékieké alig van a harmadik világ felett. Az OECD friss egészségügyi jelentéséből vontuk le a tanulságokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat...","id":"20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3ff9cd-109f-4a01-9d0d-4cc0a332042e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Amit a rendszer nem tesz tönkre az egészségünkben, azt leromboljuk saját magunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül ritkán megszólaló republikánus politikus a Fox televíziónak adott hosszas interjút péntek este.","shortLead":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül...","id":"20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b42670-61ff-42c9-86ae-91ce5a96a396","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","timestamp":"2019. november. 09. 09:18","title":"Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","shortLead":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","id":"20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf0271-96dc-478f-9d66-783f4d0b20cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","timestamp":"2019. november. 10. 21:43","title":"Kigyulladt egy ukrán 737-es egyik futóműve Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]