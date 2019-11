Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben a hatóságok szerint a hét közepén érkező újabb meleghullám miatt tovább súlyosbodik a helyzet, három ember is tűzhalált szenvedett.","shortLead":"Vasárnap több mint száz helyen tombolt bozót- és erdőtűz Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában, s miközben...","id":"20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3308914-3f2e-4be4-8004-f7458d659611","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ausztraliaban_elszabadult_a_pokol__megallithatatlanul_terjednek_a_tuzek_harom_halott","timestamp":"2019. november. 10. 09:45","title":"Ausztráliában elszabadult a pokol – megállíthatatlanul terjednek a tüzek, három halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti béke jelképének számító - 25 évre szóló bérlet hatályát.","shortLead":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti...","id":"20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a0e5b1-18e5-4048-84db-afbbb8916b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","timestamp":"2019. november. 09. 20:55","title":"Izrael visszaad Jordániának két bérelt területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd11c-abee-4080-b796-073d5cbda776","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az otthonokban és irodákban elhelyezett cserepes növények nem javítják hatékonyan a levegőminőséget – állapították meg a philadelphiai Drexel Egyetem kutatói, akik több évtizednyi kutatási eredményt átvizsgálva jutottak arra a megállapításra, hogy egy egyszerű szellőztetés messze túlszárnyalja a szobanövények teljesítményét, ha a beltéri levegő megtisztításáról van szó.","shortLead":"Az otthonokban és irodákban elhelyezett cserepes növények nem javítják hatékonyan a levegőminőséget – állapították meg...","id":"20191110_szobanovenyek_levego_minosege_szelloztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd11c-abee-4080-b796-073d5cbda776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963a6c9f-172a-4256-9cbd-dc8c69d15692","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_szobanovenyek_levego_minosege_szelloztetes","timestamp":"2019. november. 10. 08:03","title":"Hatalmas csalódás, ami 30 év után most kiderült a szobanövényekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol, a káosz viszont egyre nő.\r

\r

","shortLead":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol...","id":"20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea657f60-b473-417d-b651-cae22d3e1ee6","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","timestamp":"2019. november. 11. 05:15","title":"A lemondott bolíviai elnök szerint megtámadták a házát és le akarják tartóztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","shortLead":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","id":"20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d420a5-1424-45eb-948c-5f3942b8a7fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","timestamp":"2019. november. 10. 06:41","title":"Időkapszulának tűnik ez az alig használt komáromi Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","shortLead":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","id":"20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53016314-92e0-4449-80f2-15b0633d5566","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","timestamp":"2019. november. 09. 17:18","title":"Gigantikus Greta Thunberg őrzi San Franciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati választást.","shortLead":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati...","id":"20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66da8-6f27-4ac1-b54f-f3f8f582e099","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","timestamp":"2019. november. 11. 12:12","title":"Eredményt hirdettek Nyéstán, ahol autóval vitték a szavazókat a megismételt választáson is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2, M1, M0-s autópályán.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2...","id":"20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5bb29-d387-48ff-b7c8-44a9756c8747","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","timestamp":"2019. november. 11. 09:24","title":"HM: Magyar katonák özönlik el az autópályákat szerdán és csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]