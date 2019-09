Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A reflektorokkal van gond.","shortLead":"A reflektorokkal van gond.","id":"20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564c928-74e1-41ba-b3be-01b8a6ef88ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:10","title":"Több száz Maseratit hívtak vissza Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mariah Carey pedig meg is ünnepli az évfordulót.","shortLead":"Mariah Carey pedig meg is ünnepli az évfordulót.","id":"20190924_All_I_Want_for_Christmas_Mariah_Carey_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84122f6c-e58a-4217-ba28-ba3faa278871","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_All_I_Want_for_Christmas_Mariah_Carey_karacsony","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:10","title":"Most vegyen egy nagy levegőt: már 25 éves az All I Want for Christmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","shortLead":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","id":"20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfef47f-76e0-4476-8494-915b136d9512","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:38","title":"Józsefváros emeli a tétet: ott 8000 forintot fizetnek az időseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c125065-765f-4c0f-8846-a35920b5ba5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a magyar, a szlovák és a román labdarúgó-szövetséget is megbüntette a szurkolók viselkedése miatt.","shortLead":"Az UEFA a magyar, a szlovák és a román labdarúgó-szövetséget is megbüntette a szurkolók viselkedése miatt.","id":"20190923_zart_kapus_meccs_romania_uefa_labdarugo_szovetseg_rasszista_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c125065-765f-4c0f-8846-a35920b5ba5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7a3c55-782c-43f6-a381-b8b4a93de00d","keywords":null,"link":"/sport/20190923_zart_kapus_meccs_romania_uefa_labdarugo_szovetseg_rasszista_szurkolok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:52","title":"Románia is zárt kapuk mögött játssza a következő selejtezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50d7150-e1fe-41bf-a20d-e4c41d4c4f41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Traktort is előzött ráadásnak. 