[{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több államban is szükségállapotot rendeltek el Ausztráliában a bozóttüzek miatt.\r

\r

","shortLead":"Több államban is szükségállapotot rendeltek el Ausztráliában a bozóttüzek miatt.\r

\r

","id":"20191111_Katasztrofalis_tuzek_veszik_korul_Sydneyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772c2c8-475e-429b-ae9e-109caa09354c","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Katasztrofalis_tuzek_veszik_korul_Sydneyt","timestamp":"2019. november. 11. 06:19","title":"Katasztrofális tüzek veszik körül Sydneyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás és a kormányfő lemondása kényesen érinti a Hezbollah mozgalmat.","shortLead":"A vallási tekintetben színes Libanon példátlanul egységesen tüntet a politikai és gazdasági káosz ellen. A tiltakozás...","id":"201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b828e4-456e-4c6a-bdf1-8ebf83474c00","keywords":null,"link":"/360/201945__ujjaszuleto_libanon__korrupt_elit__hezbollah__meltosaggal","timestamp":"2019. november. 10. 12:00","title":"A WhatsApp megadóztatásának ötlete hozhat rendszerváltást Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","shortLead":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","id":"20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c3a049-f9f2-4dd5-ac4b-be8f7294bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","timestamp":"2019. november. 11. 06:09","title":"Öt ember halt meg balesetben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitva tartás korlátozását kezdeményezi – erre kéri a főpolgármestert a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete.","shortLead":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitva tartás korlátozását...","id":"20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24ff0b2-513e-42a0-a559-d5db71f4c12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","timestamp":"2019. november. 12. 07:35","title":"A vasárnapi nyitva tartás korlátozására kérik Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség megerősítette, hogy rálőtt tüntetőkre. \r

","shortLead":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség...","id":"20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf4b02a-f695-4486-8c7d-137c4878ed2f","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 11. 05:35","title":"Hongkong: megint éles lőszerrel lőtt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy S11-modellek érkezhetnek jövő év elején.","shortLead":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy...","id":"20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1046cf-a43e-4b71-9d36-2cf9cb5bcf21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","timestamp":"2019. november. 11. 11:03","title":"Kiszivárgott, milyen Galaxy S11-eket dob majd piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c775a9a3-095f-4ad6-bbc2-85f3e1c565f2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nevét ma a világban többen ismerik, mint egykor Puskás Ferencét – így foglalja össze Tölgyessy Péter az Orbán-rendszer lényegét, illetve a rendszer Nyugathoz való viszonyát. Ugyanis Orbán személye „a Nyugat régi rendje elleni kihívás egyik legerőteljesebb szimbóluma”.","shortLead":"Orbán Viktor nevét ma a világban többen ismerik, mint egykor Puskás Ferencét – így foglalja össze Tölgyessy Péter...","id":"20191112_Tolgyessy_Belevagtak_az_Orbanrendszer_felepitesebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c775a9a3-095f-4ad6-bbc2-85f3e1c565f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88db3dd0-9083-434a-b654-9104ab4fbc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Tolgyessy_Belevagtak_az_Orbanrendszer_felepitesebe","timestamp":"2019. november. 12. 05:30","title":"Tölgyessy Péter: Csak újabb rendszerváltás hozhatja egyenesbe az Orbán-korszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy hamisítatlan amerikai muscle car, melynek nem túl sok ellenfele akad a piros lámpás gyorsulásoknál. ","shortLead":"Íme egy hamisítatlan amerikai muscle car, melynek nem túl sok ellenfele akad a piros lámpás gyorsulásoknál. ","id":"20191112_elol_is_van_kipufogoja_ennek_az_1546_loeros_izomautonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765c6fe-1420-4902-bd2b-6df0025d4799","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_elol_is_van_kipufogoja_ennek_az_1546_loeros_izomautonak","timestamp":"2019. november. 12. 07:59","title":"Elöl is van kipufogója ennek az 1546 lóerős izomautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]