Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb kínai akciós vásárlónapon, a Szinglik Napján. Hiába a kínai-amerikai vámháború, az amerikai termékek népszerűsége töretlen.","shortLead":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb...","id":"20191111_szinglik_napja_alibaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69022c-b9c4-45a9-8342-9ebb393c947d","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_szinglik_napja_alibaba","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":" Egy nap alatt 9200 milliárd forintot költöttek a kínaiak az Alibabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360...","id":"20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae6c51-5b61-4c92-bfc6-1015cd3efbea","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","timestamp":"2019. november. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros változtat az energiapiacon, Gyurcsány youtuber lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","shortLead":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","id":"20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b2551d-478b-4d44-82bf-1fcee7ae97ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","timestamp":"2019. november. 11. 17:39","title":"A Miniszterelnökség államtitkára szerint a sajtószabadság \"köszöni szépen, jól van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","shortLead":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","id":"20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b67e3eb-e820-4a6e-89b4-0b013ac65eec","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","timestamp":"2019. november. 11. 08:25","title":"Feltrancsírozta a vonat a taxit Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db9d226-447d-4e68-8373-68d5c008f0ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oleg Szokolov azt állítja, a nő késsel támadt rá.","shortLead":"Oleg Szokolov azt állítja, a nő késsel támadt rá.","id":"20191111_orosz_tortenesz_oleg_szokolov_emberoles_darabolas_szentpetervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db9d226-447d-4e68-8373-68d5c008f0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f45213-877a-48d9-80da-f8cc5b73d310","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_orosz_tortenesz_oleg_szokolov_emberoles_darabolas_szentpetervar","timestamp":"2019. november. 11. 20:34","title":"Elismerte az orosz történész, hogy megölte és feldarabolta partnerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között, így a matematikai képességeknél sem érzékelhetők eltérések amerikai kutatók szerint. ","shortLead":"Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között, így a matematikai képességeknél sem érzékelhetők eltérések...","id":"20191111_matematika_agyfejlodes_nok_ferfiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0b460-14c9-4654-a777-e998f608183b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_matematika_agyfejlodes_nok_ferfiak","timestamp":"2019. november. 11. 17:15","title":"Kutatók: A nők ugyanolyan jók matematikából, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","shortLead":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","id":"20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0284be72-1b74-4117-96bf-4a2f5b5179cd","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","timestamp":"2019. november. 11. 10:06","title":"Képesítés nélkül adott be zsírégető injekciókat, félmillióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]