Kilenc TEK-es kísérte a bírósági tárgyalóterembe a terrorizmussal megvádolt Hasszán F.-et, az előkészítő ülésre érkezőket is extrém biztonsági intézkedések várták: a főbejárat után a tárgyalóterem előtt külön felállított, mobil fémdetektorok, fegyveres kommandósok jelezték, itt nem egy egyszerű perről van szó.

Az új jogszabályok szerint az előkészítő ülésen a vádlott beismerő vallomást tehet, bár ezzel itt még nem kaphat kedvezőbb büntetést. Ha nem ismeri be, a védő illetve a vádlott nyilatkozik, mit fogad el a vádiratból, milyen tanúkat hívna be, majd indul a normál per, jelen esetben pénteken lesz az újabb tárgyalási kör.

A Fővárosi Főügyészség szeptemberben emelt vádat Hasszán F. ellen. A férfit tavaly decemberben fogták el a Liszt Ferenc repülőtéren, az ellenőrzéskor hamis papírokkal próbálta igazolni magát és a vele lévő nő személyazonosságát, amiért a bíróság embercsempészés és más bűncselekmények miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és három évre kiutasította az országból. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal előkészítette a férfi kitoloncolását Görögországba, ahol menekültstátusszal rendelkezett. A görögök 2018 augusztusában jelezték a nemzetközi társszerveknek, hogy a férfi terrorgyanús múlttal bírhat, az EUROJUST magyar és belga tagjai, a TEK illetve a Bevándorlási Hivatal eljárása pedig kiderítette, a férfi 2016 óta az Iszlám Állam tagja. A férfit márciusban tartóztatták le, terrorcselekmény előkészülete miatt hallgatták ki. Az ügyészség szeptemberben emelt vádat előre kitervelten, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény és emberiesség elleni bűntett miatt, a Fővárosi Törvényszéktől tényleges életfogytiglant kért.

Hassan F. megérkezett a bíróságra

Hasszán F. hozzájárult ahhoz, hogy róla felvétel készüljön. A teremben helyet foglalt férfi apja is, akit kiküldött a bíró a vádirat ismeretetésekor. A vádiratban először az Iszlám Állam által elkövetett terror- és egyéb bűncselekményeket ecsetelik, majd rátérnek arra, hogy Hasszán F. társaival 2015 májusában foglalta el a Palmüra városához vezető úton fekvő kisvárost, itt halállistát állított össze, majd felügyelte a kivégzéseket, melyek tarkólövéssel és késeléssel történtek, az áldozatok között egy gyerek is volt.

Az egyik kivégzést maga Hasszán F. végezte el egy pisztollyal. A város főterén 2015. május 15-én kivégezték a város imámját a lakosok szeme előtt: elvágták a torkát, majd levágták a fejét, és azt felemelve körbemutatták, ebben is részt vett Hasszán F. A vádhatóság azt javasolja, beismerés esetén se kapjon enyhébb büntetést a férfi.

© Csányi Nikolett

Hasszán F. a tárgyaláson azt mondta, megértette a vádat, de nem érzi bűnösnek magát, nem követett el semmit. Nem mond le tehát a tárgyalás jogáról. "Nem követtem el semmit, csak a családomat akarom", mondja.

A vád egy videófelvételt mutatna meg, ami a tanúk megszólalásáról és a vádlottról készült, amikor az először látta a tanúvallomást és amelyek a nonverbális jegyek miatt bizonyító erővel bírnak a vád szerint: a tanú elsírja magát a történések felidézésekor, és Hasszán F-en is beszédes jegyek láthatóak.

Kelen László ügyvéd ki akarja zárni azokat a tanúkat, akik csak közvetettek, nem voltak jelen az eseményeknél, szerinte a tanúvallomások felvétele nem volt megfelelő. A videófelvételeken sem egyértelmű a védelem szerint, hogy Hasszán F. látható rajta, ennek kizárását is kéri az ügyvéd. A poligráfos vizsgálat eredményét is, mert sérült felvételekor a tisztességes eljárás elve, nem volt ugyanis jelen az ügyvéd az elvégzésekor. Az is kérdés, szerinte hogy lehetett a vádlott egyszerre Törökországban és Szíriában. Szakértők szerint nem dönthető el, hogy a videofelvételeken látható férfi Hasszán F-e vagy sem - a védelem szerint nem ő van a felvételeken. Hasszán F. a védelem szerint 2015 májusában nem volt Szíriában, az egyik tanú is először 2016-ról beszélt, mint a gyilkosságok elkövetési idejét, ezt később módosították 2015-re.

Kelen a bizonyítékokat értékeli, semmint saját bizonyítékokat indítványoz, erre figyelmezteti a bíró. Analfabétának és műveletlennek mondja védencét, aki még imádkozni sem tud, viszont a tanúk emirnek mondják, ami művelt, vallástudó embert jelent. Szerinte a vádlott 2014 óta nem volt Szíriában, utána Törökországban tartózkodott feleségével, majd Görögországba ment.

Ezzel végződik az előkészítő tárgyalás, folyatódik a tárgyalás 10 perc múlva Hasszán F vallomásával, az édesapja tanúvallomásával, és a lefejezős videót is levetítik majd. A következő tárgyalás pénteken lesz külföldön tartózkodó tanúk meghallgatásával.