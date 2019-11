Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alacsonyabb árkategóriájú Model Y-t fogják a német fővárosban gyártani.","shortLead":"Az alacsonyabb árkategóriájú Model Y-t fogják a német fővárosban gyártani.","id":"20191113_berlin_tesla_gyar_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab2cd9-ca3a-4b3e-ad4d-452d3c17fc7e","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_berlin_tesla_gyar_elon_musk","timestamp":"2019. november. 13. 08:05","title":"Berlinben építi meg első európai Tesla-gyárát Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fb2ed6-1a6a-4d90-a357-63f6e3e4cd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook továbbra sem tett le arról, hogy elejét vegye az egyre nagyobbra növő rivális, a TikTok növekedésének. Ezúttal az Instagramban tesztelnek egy tiktokos ihletésű új funkciót.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook továbbra sem tett le arról, hogy elejét vegye az egyre nagyobbra növő rivális, a TikTok...","id":"20191112_instagram_tiktok_scenes_videoszerkesztes_instagramban_remix_ar_effektek_hatterzene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53fb2ed6-1a6a-4d90-a357-63f6e3e4cd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fe4e5-5036-4d0d-a448-9bdbfec59163","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_instagram_tiktok_scenes_videoszerkesztes_instagramban_remix_ar_effektek_hatterzene","timestamp":"2019. november. 12. 13:03","title":"Lemásolta a TikTok legjobb funkcióit az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","shortLead":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","id":"20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cddf5-8151-4f1e-ad3f-cd045c0385ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","timestamp":"2019. november. 12. 21:03","title":"Hatalmasat villant egy meteor az amerikai égbolton, és pont felvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar miniszterelnökről.\r

\r

","shortLead":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar...","id":"20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae7d3d-b664-4621-94cc-52ecb46bae74","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Próbáljon hinni a szemének!","shortLead":"Próbáljon hinni a szemének!","id":"20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c9679-0d88-4256-8f28-69977932ae36","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","timestamp":"2019. november. 13. 10:17","title":"Így kell Lego-pizzát sütni (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f5dc5f-6e9e-4194-a740-aa07b908d965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ilyen akció életveszélyes is lehet. ","shortLead":"Az ilyen akció életveszélyes is lehet. ","id":"20191112_Tujazo_fiatal_lanyt_videoztak_a_46oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85f5dc5f-6e9e-4194-a740-aa07b908d965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991cd38-90a5-49f2-ad92-05634efe0224","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Tujazo_fiatal_lanyt_videoztak_a_46oson","timestamp":"2019. november. 12. 06:13","title":"Tujázó fiatal lányt videóztak a 4-es, 6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"967bc732-25ae-4fd9-90ba-27b35f787760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4.0 literes V8-as Biturbo Mercedes-AMG GLC 63 S-nek meg sem kottyan a 300-as tempó.","shortLead":"A 4.0 literes V8-as Biturbo Mercedes-AMG GLC 63 S-nek meg sem kottyan a 300-as tempó.","id":"20191113_950_loeros_szabadidoautok_meg_az_Autobahnon_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967bc732-25ae-4fd9-90ba-27b35f787760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575536ad-635f-4427-acba-c8ef1aaf1fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_950_loeros_szabadidoautok_meg_az_Autobahnon_is","timestamp":"2019. november. 13. 10:31","title":"950 lóerős szabadidőautók még az Autobahnon is tiszteletet parancsolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]